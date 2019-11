Almeida carga contra Vox por “reventar” acto del Día contra violencia machista y les afea su “silencio atronador”

Ha reconocido el regidor que es "lamentable" que este año no haya en Cibeles una declaración institucional contra esta realidad. "No es bueno que no hayamos sido capaces de conseguirlo. Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el silencio que hay es desde junio cuando (delegado de Igualdad) Aniorte te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador", se ha dirigido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith,publica Europa Press.

Además, Martínez-Almeida ha puesto en valor las leyes contra violencia de género, ya que han evitado muchos asesinatos. "Lo que tú llamas fracaso ha permitido que haya muchas mujeres supervivientes", ha lanzado.