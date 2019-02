Alejandro Sanz y Nicky Jam estrenan Back in the city, ¿flamenco, reggeaton o salsa?

Back in the city es el título del segundo single de Alejandro Sanz, anticipo de #ElDisco, su nuevo y esperado álbum que se publicará este 2019 con la participación de Nicky Jam como invitado de lujo. De manera natural, esta inédita combinación desmonta cualquier etiqueta asociada a géneros o estilos. ¿Flamenco, salsa o reggeatton?

Alejandro Sanz vuelve a mostrar sus inquietudes musicales, la infatigable búsqueda de nuevos sonidos y colores, una efervescencia musical que naturalmente incluye todas las señas de identidad de su autor.

Con pulso enérgico y optimista, Back in the city explora una emoción con mensaje universal. Derribando muros y luchando para que las puertas permanezcan siempre abiertas, el Back in the city de Sanz nos conecta con toda esa gente que un día tuvo que abandonar la tierra que los vio nacer e, inevitablemente, desea volver. "No hay nada tan poderoso como volver al barrio que te vio crecer", dicen desde la compañía y Alejandro Sanz.





La voz de Nicky Jam se anuda con la de Sanz de forma espontánea, una fusión de sonidos espectacular que nos aproximan al pop, los ecos urbanos, el flamenco o la salsa. Este single recibe la bendición de Celia Cruz incluyendo un Sampleado de su éxito Por si acaso no regreso grabada por la Reina de la Salsa.

Al igual que el primer sencillo de adelanto de #ElDisco, este tema que, tiene toda la pinta de convertirse en uno de los temas del verano para las noches de calorcito, ha sido producido a seis manos por Julio Reyes Copello, productor que ya colaboró en el álbum La música no se toca en 2012, Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz.

Para este trabajo Alejandro se ha encerrado en el estudio de grabación Art House Studios y Mow Studios en Miami, durante los meses de marzo y octubre del año pasado. También ha contado con Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo), como ingeniero de mezclas y el mastering de Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga).

El marido de Raquel Perera, uno de nuestros artistas más internacional, presentó el primer adelanto de #ElDisco el pasado mes de noviembre con la canción No tengo nada, un gran ejercicio de tensión poética en la plenitud expresiva de la carrera del artista. El sencillo se colocó en el número 1 de manera simultánea en 10 países. El videoclip que acompañaba el lanzamiento del single No tengo nada, obra del realizador Jaume de Laiguana, supera hasta la fecha los 20 millones de visualizaciones.

Coincidiendo con el lanzamiento de No tengo nada, Alejandro Sanz anunció las fechas para los 4 grandes conciertos de #LaGira en España. Desde hace semanas, todas las entradas para las actuaciones de Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche se agotaron en un tiempo record.

Durante cuatro semanas del mes de junio de 2019, Alejandro Sanz recorrerá el país con un gran espectáculo concebido para grandes recintos, #LaGira para todos. Desde el primer concierto de su carrera, los espectáculos en vivo de Alejandro Sanz forman parte del imaginario colectivo. Siempre rodeado de los mejores músicos y ofreciendo actuaciones memorables con las más innovadoras aportaciones técnicas y visuales, #LaGira de Alejandro Sanz se presenta el próximo mes de junio en cuatro noches históricas en grandes recintos.