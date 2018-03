MADRID. EL AYUNTAMIENTO TRATARÁ DE CREAR REDES COMUNITARIAS PARA COMBATIR LA SOLEDAD NO DESEADA

El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha en el barrio de Trafalgar (Chamberí) y el de La Ventilla (Tetuán) dos proyectos piloto de creación y visibilización de redes comunitarias que puedan combatir la soledad no deseada de algunos vecinos, con intención de extenderse luego a otros lugares de la ciudad.



El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero; el de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto; la concejala presidenta de Chamberí, Esther Gómez, el subdirector general de Prevención y Promoción de la Salud, Javier Segura, y la coordinadora del Proyecto de Prevención de la soledad no deseada, Sandra Candelas, presentaron esta tarde la iniciativa en el Centro Cultural Galileo.

Segura confesó que la alcaldesa, Manuela Carmena, les había pedido iniciar el proyecto en dos barrios distintos a la vez para comparar resultados de un plan que se enmarca dentro del más general de 'Madrid, ciudad de los cuidados' que abandera Barbero desde finales de 2015.

Barbero partió de un dato de que el 25% de las personas que mueren en Suecia lo hacen solas en su casa, sin que nadie reclame el cadáver, y lo atribuyó al empeño de la socialdemocracia en ese país de ofrecer un Estado del bienestar tan fuerte que nadie dependa de nadie,descuidando, en su opinión, que el hombre es un animal político. Su propósito es “fortalecer el tejido de relaciones para identificar al oro como una persona de la que soy corresponsable” y no “indiferente”.

Soto destacó el papel de Voluntarios por Madrid en este proyecto “perfecto” para el cuerpo de ya 12.000 personas que comenzó bajo los gobiernos municipales del PP, según reconoció, y subrayó que esta iniciatia sería imposible si lo hicieran, sin ellos, sólo políticos y funcionarios. No obstante, todas las áreas de gobierno y todos los grupos municipales van a participar en ella.

Candelas detalló que en los barrios ya hay muchas veces recursos suficientes para abordar ese problema, y que lo que falla es visibilizarlos para crear “redes informales de apoyo” con que mejorar el bienestar de los vecinos y prevenir situaciones futuras.

La coordinadora abogó por un enfoque “biopsicosocial”, que atienda la experiencia individual de la soledad, incrementar el sentido de la comunidad, apoyar a la persona que se siente sola (según el Ayuntamiento, 240.000 madrileños tienen esa sensación) y “fomentar la problematización pública de la soledad no deseada” como una cuestión importante que se ha de abordar en comunidad como problema común que es. Por último, calculó en un año el plazo para medir si este proyecto ha cumplido su objetivo, pero los datos de evaluación se publicarán cada seis meses.



