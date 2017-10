LAS AVES SIN CRÍAS AYUDAN A OTRAS EN LA CRIANZA PARA SER ACEPTADAS O HEREDAR EL HOGAR

Google Plus

- Lo hacen casi un 10% de las especies de pájaros del mundo. Algunas aves se preocupan a veces por los descendientes de otros pájaros de su propia especie e incluso están dispuestas a posponer sus propias posibilidades de reproducción si ello acarrea potenciales beneficios futuros, como ser tolerado en territorio ajeno y la posibilidad de heredar ese hogar más tarde.

Así lo asegura el biólogo evolucionista Sjouke Kingma, de la Universidad de Groningen (Países Bajos), en un artículo publicado en la revista ‘Nature Communications’. Casi un 10% de las especies de aves del mundo pueden posponen sus propias posibilidades de reproducción para ayudar a otras aves de la misma especies a cuidar de sus crías, un comportamiento que también se ha observado en ciertos mamíferos, peces e insectos.

Desde los tiempos del conocido naturalista Charles Darwin, los biólogos han supuesto que todas las criaturas son egoístas y hacen todo lo posible para maximizar las posibilidades de transmitir sus genes a sus crías, pero algunas aves se sacrifican por el bien de los demás.

Una hipótesis de este comportamiento es que sólo ayudan a sus parientes, es decir, hermanos y hermanas más jóvenes con quienes comparten sus genes. Se cree que ésta es una forma de transmitir sus genes sin reproducirse. Kingma refuta esta visión ampliamente aceptada al mostrar que esos individuos también están tratando de mejorar sus perspectivas de futuro.

Kingma comparó 44 especies de aves, algunas de las cuales ayudan a otras y se niegan a sí mismas su propia cría. Aunque algunas sólo ayudan a los miembros de la familia, su investigación demuestra que muchas aves están aún más interesadas en ayudar a los que no son miembros de la familia si pueden heredar su territorio en el futuro.

"Las aves ven su territorio de la misma manera en que vemos nuestra casa. Algunas especies de ‘propietarios de hogares’ permiten que otras aves vivan en su territorio y ayudan a cuidar a sus crías. Esto puede parecer lógico si las aves que viven en el mismo territorio y se ayudan mutuamente están relacionadas. Pero éste no es siempre el caso”, apunta.

Kingma indica que los dueños del territorio reciben mucha más ayuda si los individuos ‘solidarios’ pueden heredar su territorio en el futuro. “Después de todo, estarían mucho más inclinados a ayudar a alguien a mantener su hogar si pensaran que lo heredaría algún día. Esto es precisamente lo que hacen muchas aves: ayudan al propietario actual para que el territorio valga más cuando lo heredan", apostilla.

Kingma ve dos beneficios en este principio. "Mostrar que estás preparado para ayudar aumenta las posibilidades de que quien te acompaña en el nido te tolera en su territorio, lo que puede garantizar que heredes el territorio más adelante. Además, si ayudas con los hijos de los propietarios actuales, crearás tus propios pequeños ayudantes en el futuro. Para cuando se entregue el territorio, el pájaro servicial tendrá su propio ejército de pequeños ayudantes listos y dispuestos a ayudar ".

El concepto de ayudarse entre sí no es extraño para los humanos, pero los biólogos han discutido sobre por qué los animales salvajes harían esto. Esta investigación muestra que los animales son capaces de planificar y modificar su comportamiento para alcanzar objetivos futuros.

