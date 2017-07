UNA AVIONETA DE HAZTEOIR CONTRA LA ‘LEY MORDAZA LGTBI’ SOBREVOLARÁ LAS PLAYAS ESPAÑOLAS

Google Plus

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, anunció este lunes que esta organización fletará una avioneta el próximo mes de agosto para que sobrevuele las playas españolas con un mensaje contra la ‘Ley mordaza LGTBI’, en alusión a la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados.

Así lo adelantó Arsuaga en una rueda de prensa en Madrid, convocada para valorar el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que permite circular el autobús puesto en marcha por la asociación el pasado mes de febrero.

Arsuaga señaló que la iniciativa parlamentaria de la formación morada “obliga a los colegios a invitar a los niños a cuestionar su identidad sexual y a expermientar desde pequeños, sin que los padres lo conozcan o lo tengan que autorizar”, según informó HazteOir.org.

“Además, incluye tratamientos quirúrgicos y hormonales de menores con confusión de género, incluso contra la voluntad de los padres. También obliga a que todos los centros educativos incluyan una biblioteca LGTBI y establece que los niños tengan que celebrar el Día del Orgullo Gay en el colegio, además de imponer el secuestro de publicaciones, archivos y páginas web que no se adecúen a los dogmas LGTBI”, añadió.

En cuanto a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, Arsuaga indicó que el autobús de HazteOir.org fue “secuestrado” por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, sin autorización por escrito.

Añadió que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, encargó un informe jurídico al Ejecutivo autonómico y habló con la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, “para que, a su vez, inste al fiscal a que se querelle contra el autobús de HazteOir.org”. “El juez, en 24 horas, dicta un auto acordando la inmovilización del autobús”, añadió.

“Me gustaría pensar que el juez y el fiscal no estaban en comunicación con Carmena, Cifuentes y Dancausa porque, de lo contrario, estaríamos ante una utilización del poder judicial por la clase política, que estaría usando al poder judicial para imponer una nueva ideocracia, que sería como una nueva dictadura de la ideas que trata de aplastar al disidente de lo políticamente correcto”, apuntó.

Arsuaga reiteró que la campaña del autobús “no era contra determinadas personas, sino por los derechos de los niños y por la libertad de los padres para decidir el modelo educativo que quieren para sus hijos”, y recalcó que no descarta emprender en un futuro acciones judiciales contra Cifuentes, Carmena y Dancausa.

“Cuando se vote en el Congreso de Diputados la ‘Ley mordaza LGTBI’ de Podemos, el autobús volverá a recorrer las calles de Madrid para convertirse en el símbolo de lucha de los ciudadanos por la libertad de los padres y el respeto a los niños frente al totalitarismo que les impone una educación sexual ideológica”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso