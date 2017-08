LAS AVES APROVECHAN LAS CARRETERAS PARA MARCAR TERRITORIO

Google Plus

Las aves evitan sobrevolar carreteras anchas y autovías porque las consideran límites territoriales, según pone de manifiesto un estudio. De hecho, algunas especies llegan a utilizar estas construcciones humanas para delimitar su espacio y evitar así que otros ejemplares merodeen por su territorio.

El impacto de las carreteras sobre las aves es mayor de lo que se pensaba, tal y como revela una investigación publicada en la revista ‘Frontiers in Ecology and Evolution’. El estudio concluye que cuanto más ancha es una carretera, más afecta a la vida de las aves, que consideran las vías como una marca de territorio.

De hecho, la densidad de aves en zonas no afectadas por la carretera es mucho mayor, también si éstas se sitúan próximas a las infraestructuras, incluso a sólo 100 metros, informaron los autores de la investigación, todos ellos científicos de la Universidad de Griffith, en Australia.

“Los pájaros pueden rehuir estos espacios abiertos por miedo a los predadores o por considerar las carreteras límites territoriales, ya que diversas especies suelen emplear los cortes en la vegetación como frontera de área de campeo”, explicó SEO/Birdlife.

A esto se le suma el aprovechamiento de algunas especies de aves que se benefician de estos límites para marcar su territorio, evitando así que entre ‘competencia’. “Es preciso valorar el impacto sobre la biodiversidad que puedan tener las infraestructuras”, alertan los investigadores.

Por tanto, animan a seguir recopilando datos sobre el impacto de la actividad humana en el entorno natural y a emprender estudios “más ambiciosos” sobre la mortalidad que provocan las carreteras en la avifauna.

