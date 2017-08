(AVANCE) VIOLENCIA GÉNERO. JUANA RIVAS SE ENTREGA TRAS 26 DÍAS ESCONDIDA CON SUS HIJOS

Juana Rivas, la madre granadina que huyó con sus hijos para no entregarlos a su expareja condenada por maltrato, se ha personado esta mañana en los juzgados de Caleta (Granada) para comparecer ante el juez tras casi un mes en paradero desconocido, pesando sobre ella una orden de detención por no presentarse aun habiendo sido citada.

Esta madre de Macarena ha sido recibida en los juzgados entre gritos de "¡todas somos Juana!", quien ha dejado su escondite para comparecer ante la Justicia -según confiró su asesora legal- tras desaparecer con sus dos hijos el 26 de julio, a fin de no entregarlos a Francesco Arcuri, su expareja condenada por maltrato.

La abogada de oficia de Juana Rivas ya reconoció ayer que su representada “está en una situación legalmente complicada”, ya que “está asumiendo muchos riesgos legales” al evitar su comparecencia. Ante esta situación, la madre habría cambiado de parecer y hoy se ha personado en el juzgado, a riesgo de ser detenida por la orden de detención que pesa sobre ella.

El Tribunal Constitucional rechazó la semana pasada el recurso de amparo a presentado por los representantes legales de esta madre por hacerlo fuera de plazo e incurrir “en extemporaneidad".

No obstante, el movimiento feminista se ha volcado con Juana Rivas e inició la campaña ‘Juana está en mi casa’, al tiempo que reclamaron “justicia” para esta madre y que no tenga que verse entregando a sus hijos a un padre condenado por maltrato.

