LAS AUTOPISTAS ESPAÑOLAS TIENEN DESDE HOY 33 DESFIBRILADORES PARA REANIMACIÓN CARDÍACA

Autopistas, compañía del Grupo Abertis, equipará desde este domingo la red de autopistas españolas con 33 desfibriladores semiautomáticos para reanimación cardíaca con el fin de garantizar la máxima seguridad y la salud a los usuarios que circulan por ellas.

Este proyecto, implantado ya en las autopistas más modernas de Europa, dota a la red vial española de aparatos que permitirán ampliar la prevención en salud cardiovascular y garantizar las posibilidades de supervivencia de los usuarios que sufran una crisis o parada cardíaca, según informó Autopistas.

Durante el primer año de la iniciativa, la compañía pondrá en marcha un plan de formación para todo su personal con el propósito de fomentar las buenas prácticas y poner a su alcance las herramientas necesarias para asegurar el uso profesional de los aparatos y una atención de primeros auxilios de calidad para todos los usuarios.

El servicio que ofrecen los aparatos cardioprotectores que se instalarán en las autopistas está basado en una tecnología que cuenta con las máximas garantías de seguridad. Autopistas apuntó que el uso de los desfibriladores está totalmente exento de riesgo en cuanto a que no produce descarga si la persona no está fibrilando, sino sólo cuando el equipo así lo aconseja.

Además, los aparatos proporcionarán instrucciones verbales de qué hacer en cada momento para evitar confusiones y velar por las prácticas correctas.

En cuanto al uso, cada vez que se retire el desfibrilador de la localización correspondiente saltará un mensaje para saber dónde y qué aparato se ha activado y se realizará también una llamada automática al 112.

Los aparatos se instalarán entre edificios, talleres y áreas de servicio de las autopistas para garantizar el mantenimiento de los desfibriladores, así como su protección ante fenómenos meteorológicos y agentes externos, a la vez que permitirá que estén más a mano del personal de Autopistas. No obstante, se podrán retirar y llevar en el coche hasta donde el usuario quiera con el fin de mejorar su eficacia y adaptabilidad.

