El 80% de los automovilistas reconocen ir distraídos mientras conducen en sus desplazamientos diarios y, de ellos, el 57% se preocupan por cuestiones laborales, el 54% por temas familiares y el 35% por problemas económicos, según datos del Real Automóvil Club de España (RACE), que ha puesto en marcha la campaña #alvolanteZENtrate estas navidades.



Según informó este viernes el RACE, las preocupaciones personales y el estrés durante la conducción provocan distracciones que ponen en riesgo la seguridad vial, aumentando la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. Por ello, en colaboración con BP y Castrol ha lanzado esta campaña con videos virales y consejos de conducción para evitar las distracciones al volante ante los desplazamientos de las navidades.

En una nota informativa, el RACE explicó que la atención funciona de manera secuencial: “Se piensa en una cosa en cada momento de tiempo, pero no tenemos la capacidad de que funcione de forma paralela. Es por esto que en la conducción, el tráfico y nuestra seguridad deben ser los únicos pensamientos que ocupen nuestra mente”.

Para conocer el nivel de distracción que causan en la conducción las preocupaciones personales y el estrés, BP, Castrol y el RACE recogieron la opinión de 1.016 conductores españoles, quienes han reconocido que conducen con un alto nivel de distracción mental.

En concreto, el 40% afirmaron que no se olvidan de sus preocupaciones mientras se encuentran al volante; y si esta conducción se produce recorriendo un trayecto habitual, esta cifra se eleva hasta el 80%. Además, el 75% aseguraron que en alguna ocasión han llegado a tomar una ruta de manera automática o se han encontrado llegando a un lugar que no era su destino. Es decir, han conducido en lo que se conoce como “piloto automático”.

Ante esta situación, la campaña ‘Al volante ZENtrate’ pretende mejorar el ánimo de los conductores con consejos útiles para conducir en un estado emocional óptimo mediante técnicas de relajación.



