TRÁFICO. AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS SEÑALA QUE LA REDUCCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES SE DEBE A CAUSAS “ALEATORIAS”

Automovilistas Europeos Asociados señala que la reducción de un 12% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico este verano respecto a las mismas fecha del pasado año no constituyen "una tendencia, sino que es algo aleatorio".

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, aseguró en declaraciones a Servimedia que “los datos del ministro de interior los recibimos con prudencia porque no observamos que haya habido un cambio de tendencia”.

El hecho de que se haya reducido la mortalidad en la campaña de verano depende, según Arnaldo, “de las fechas en las que se produzcan los accidentes”, es decir, “simplemente con que un acciente se haya producido en lugar del dia 5 de septiembre, el 31 de agosto (fecha en la que se concluyó la campaña de verano), eso cambia los datos”. Además, creen que el hecho de que, “según la DGT se haya reducido la mortalidad en los meses de verano, no es una consecuencia directa de alguna de las medidas adoptadas por la DGT, de hecho no han tenido demasiada incidencia”, señaló Arnaldo.

La mejora de la red de carreteras, asi como de las infraestructuras, “puede ayudar a reductir la mortalidad”. Por ello, desde Automovilistas Europeos Asociados celebran “que el Ministerio de Fomento aumente el techo de gasto en cuanto al mantenimiento de las carreteras porque tiene una incidencia positiva en la reducción de las victimas. Hay que invertir más en las infraestructuras, en reforzar los planes de rejuvenecimiento de los automóviles y creemos que hay que hacer una revisión de conservacion y señalización de la red de carreteras secundarias que es donde se producen la mayoria de los accidentes”, concluyó.

