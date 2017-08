LAS AUTOESCUELAS PIDEN A LA DGT UN 77% DE SERVICIOS MÍNIMOS EN LA HUELGA DE EXAMINADORES

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, propuso este miércoles que la Dirección General de Tráfico (DGT) imponga un 77% de servicios mínimos en la huelga indefinida que los examinadores de tráfico han convocado a partir del próximo 4 de septiembre.

Representantes de la DGT y del comité de huelga de los examinadores de tráfico mantuvieron este martes una reunión de casi cuatro horas en Madrid que concluyó con desacuerdo tanto en una subida salarial para este colectivo mediante un complemento específico como en la fijación de servicios mínimos para la huelga, ya que Tráfico planteó un 50% y los examinadores un 20%.

Báez declaró a Servimedia que el Gobierno decretó este verano el 90% de servicios mínimos en la huelga de trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y del 77% en los trayectos de alta velocidad y larga distancia por la huelga en servicios de Renfe y Adif.

“Con Renfe hay alternativas al transporte, como la carretera o el avión. En este caso no hay ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, pediría como mínimo los mismos servicios mínimos del 77% de Renfe”, apuntó.

Además, Báez consideró “insuficiente” que la DGT propusiera inicialmente este martes unos servicios mínimos del 65% para los examinadores de tráfico, que después rebajó al 50%, y calificó de “razonable” que la cifra sea del 77%, como impuso el Ministerio de Fomento en la huelga en Renfe y Adif.

Báez señaló que la huelga que los examinadores de tráfico mantuvieron los lunes, los martes y los miércoles durante 20 días de junio y julio hizo “mucho daño a la sociedad” porque “mucha gente perdió su puesto de trabajo, algunos no se pudieron presentar a oposiciones y muchos ciudadanos querían sacarse el carné de conducir para ir a su lugar de trabajo”.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Por otro lado, Báez subrayó que el sector de las autoescuelas está formado por unas “9.300 microempresas” que proporcionan cerca de 30.000 empleos directos, con lo que “si no hacen caja, están abocadas al cierre”.

A este respecto, apuntó que 38 autoescuelas cerraron por la huelga de examinadores de tráfico en junio y julio y vaticinó que entre 30 y 40 seguirán este mismo camino si se mantienen los paros indefinidos desde septiembre. “Para un sector que crea 30.000 empleos directos es una catástrofe que no haya exámenes porque la gente no va a clase. Si no se dan clases, los coches se paran, y si los coches se paran, no se hace caja”, describió.

Báez aseguró que la anterior huelga causó cerca de 30 millones de euros en pérdidas para las autoescuelas, cifra que puede aumentar a “entre 50 y 60 millones” con la huelga indefinida de los examinadores de tráfico a partir del 4 de septiembre.

Comentó que en junio y julio se suspendieron más de 100.000 exámenes, lo que ha aumentado recientemente debido a “la paralización en muchas jefaturas de Tráfico durante todo el mes de agosto”.

Báez indicó que “el problema es el día después de la huelga” porque entonces habrá “una cola importante de gente sin examinar y no vamos a poder atender porque la plantilla de Tráfico es escasa si no se ponen examinadores”.

En este sentido, propuso como soluciones “más plazas de funcionarios” que examinen a los futuros conductores y que la DGT transfiera este servicio a las comunidades autónomas como en el caso de los conductores profesionales que deben sacarse un curso. “Soluciones hay, lo que falta es voluntad política para arreglarlo”, indicó, ante de concluir que “lo deseable” es que los examinadores desconvoquen la huelga indefinida.

