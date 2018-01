LAS AUTOESCUELAS PIDEN FORMACIÓN CONTINUA PARA CONDUCTORES VETERANOS

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, reclamó este miércoles más formación vial para reducir la siniestralidad en las carreteras, después de conocer que el año pasado murieron 1.200 personas en accidentes de tráfico en vías interurbanas, la cifra más alta desde 2012.



Báez propuso en un comunicado "implantar un ciclo formativo mínimo obligatorio de clases teóricas (presenciales) y prácticas, y que sea el profesor de Formación Vial el que decida si el alumno está o no suficientemente preparado para afrontar los exámenes de conducir".

Por tanto, abogó por una reforma en el sistema de exámenes para obtener el carné de conducir con el fin de que "las pruebas sirvan para aquilatar de verdad el grado de preparación de los aspirantes a conductores".

Además, defendió que los conductores actualicen los conocimientos en materia de seguridad vial y que su formación no acabe con la aprobación del examen de conducir. "Necesitamos también que haya una formación continua de los conductores veteranos y un mayor nivel de exigencia en las evaluaciones psicofísicas con motivo de la renovación de los permisos. Todas estas medidas contribuirían a una disminución drástica de la siniestralidad vial grave”, concluyó.

OTROS EXPERTOS

Por otro lado, Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, indicó que “el eje del problema resulta bastante claro: la ecuación carretera convencional + velocidad + distracción está presente y sigue creciendo en el 80% de la mortalidad”, por lo que la solución pasa por "mandar un mensaje claro a los conductores: menor velocidad y más atención al hacer uso de estas vías". "Debemos lanzar una Ley que centre sus esfuerzos en estos dos objetivos. Si no lo hacemos, y con cierta urgencia, en 2020 volveremos a tener 2.000 fallecidos en España”, añadió.

La directora general de PONS Seguridad Vial, Shara Martín, insistió en la necesidad de "acometer acciones de formación y concienciación en materia de seguridad vial en la empresa", dado que, con datos provisionales y hasta octubre de 2017, las víctimas mortales ascendieron a 164 entre fallecidos 'in itinere' y durante la jornada laboral en España.

"Hay que recordar, además, que más de un 30% de los fallecidos en ámbito laboral fallecen en un accidente de tráfico, por lo que debemos considerar el ámbito laboral como otro escenario prioritario donde abordar acciones específicas de formación que nos ayuden a cambiar la tendencia creciente de siniestralidad vial en el trabajo", apostilló.



