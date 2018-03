SALUD. AUMENTAN LOS CASOS DE SÍFILIS ENTRE LOS JÓVENES ESPAÑOLES

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) alertó este miércoles de que cada vez son más los casos de sífilis, gonococia, clamidia o hepatitis C que se detectan en España a través del sistema de vigilancia epidemiológica, ya que, según el último ‘Informe de vigilancia epidemiológica de las enfermedades de transmisión sexual 1995-2015’ del Centro Nacional de Epidemiología, los casos de sífilis y de infección gonocócica se han multiplicado por cinco desde el año 2000.



Así lo puso de manifiesto la coordinadora del Grupo de ETS, Teresa Puerta, quien alertó de que “en Estados Unidos y en España se está detectando un aumento de los casos de infecciones de transmisión sexual” y detalló que las tasas más elevadas de infección gonocócica se registran en Cataluña, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana

“Sabemos que se está perdiendo el miedo al VIH y con ello el miedo al riesgo de mantener una relación sexual no protegida”, señaló esta especialista, que añadió que “el mayor uso de aplicaciones para mantener sexo esporádico y el consumo de drogas recreativas están contribuyendo a ese aumento de ITS que se debe a falta de protección”.

Por último, Puerta recomendó a los jóvenes que, si han sido expuestos, “acudan al dermatólogo porque muchas de estas infecciones no dan síntomas, pero si no se tratan pueden generar complicaciones como enfermedad pélvica inflamatoria u orquitis, entre otras”.



