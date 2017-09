ARRANCA 'ATRÉVETE A CONOCERME’, UNA CAMPAÑA PARA VISIBILIZAR LA PARÁLISIS CEREBRAL

Confederación Aspace, de Atención a la Parálisis Cerebral, ha lanzado este jueves la campaña ‘Atrévete a conocerme’ para tratar de eliminar los prejuicios que pudieran existir en la comunicación entre personas con parálisis cerebral y sin discapacidad. La iniciativa permanecerá activa hasta el 4 de octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

Para Manuela Muro, presidenta de Confederación Aspace, “este día supone una oportunidad para que la sociedad pierda el reparo a la parálisis cerebral y conozca de primera mano la realidad de este colectivo”. De la misma manera, ha invitado a todo aquel que lo desee a “acercarse y charlar con las personas con parálisis cerebral para intercambiar impresiones y comprender de mejor manera su situación”.

La campaña basa su actividad en un spot informativo y didáctico que ofrece pautas y consejos prácticos para comunicarse con cualquier persona que tenga parálisis cerebral. El spot se emitirá en diferentes fechas en televisión, a nivel nacional y en ámbito local.

Además del spot, la campaña cuenta con un vídeo en el que se muestran conversaciones que tuvieron lugar de manera espontánea entre ciudadanos de a pie y personas con parálisis cerebral, invitando al espectador a promover un trato igualitario y normalizado en la comunicación.

A través de este vídeo y con un importante apoyo en las redes sociales, esta campaña pretende transmitir mensajes claros y directos que ayuden a este colectivo a integrarse en la sociedad. Frases como 'Si soy una persona adulta, no me hables como un niño'; 'Pregúntame antes de ayudar, es más sencillo para los dos'; 'No expreses lástima ni seas paternalista, habla conmigo con normalidad, sobre cualquier tema, como lo harías con cualquier otra persona', pretenden romper la barrera que existe en ocasiones en la comunicación entre las personas que tienen parálisis cerebral y las que no.

En lo que respecta a las redes sociales, la campaña estará presente con el hashtag #yomeatrevo, para todo aquel que quiera sumarse. Lo que se pretende es que la sociedad contribuya a viralizar la campaña con el objetivo de llegar a ser 'trending topic' (tema del día) a nivel mundial en Twitter.

Además, se ha puesto en marcha en la página web de Asopace un pequeño test con preguntas y posibles respuestas sobre cómo actuamos cuando una persona habla con otra con parálisis cerebral. El objetivo de este test es ayudar a corregir determinados hábitos a la hora de dirigirse a estas personas y promover un trato adecuado a través de la inclusión social.

La parálisis cerebral es una de las causas más frecuentes de discapacidad en niños. De hecho, se estima que por cada 1.000 recién nacidos en España, más de dos tiene parálisis cerebral, lo que significa que una de cada 500 personas tiene esta discapacidad en España, por lo que se estima que hay alrededor de 120.000 personas con parálisis cerebral.

