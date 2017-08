ATENTADOS. PSICÓLOGA EXPERTA EN DUELO PIDE A LOS MEDIOS QUE ANTES DE EMITIR IMÁGENES DURAS "AVISEN CON CLARIDAD"

- Anima a que los niños asistan a las concentraciones. La psicóloga clínica experta en duelo Helena Cañete pidió este martes a los medios de comunicación que adviertan con “señales claras e inequívocas” de la emisión de imágenes duras que puedan herir la sensibilidad del espectador a la hora de informar sobre los muertos y heridos en los atentados de Cataluña.

En declaraciones a Servimedia, Cañete recalcó que ello resulta “especialmente importante en el caso de los niños y menores de edad” y señaló que “no todos los medios lo hacen”.

Según la experta, los adultos deben “hablar con la mayor normalidad posible" a los niños y no ocultarles información, “aunque siempre han de adaptarse a su edad y nivel de desarrollo. No es lo mismo un niño de cuatro años que otro de 12”.

“No tiene ningún sentido que los padres intenten ocultar esta noticia, pues los niños la verán en la tele o en redes sociales”, y recomendó “especial cuidado” si hay familiares o allegados entre las víctimas.

“En estos casos, debemos ser nosotros quienes lo comuniquen antes de que lo sepan por otro canal. Hay que llevarles a un lugar tranquilo, asegurarnos de que lo entienden bien y animarlos a hablar para expresar sus emociones”.

Para Cañete, “lo mejor es hablar con naturalidad y explicárselo de forma sencilla”. “Sus propias preguntas nos indicarán hasta dónde podemos profundizar”, señaló.

En cuanto a la difusión de imágenes “violentas” en redes sociales, Cañete subrayó que “lo ideal sería que los padres o tutores controlasen la información que reciben los menores para evitar las escenas más crudas, aunque reconoció que esto no siempre es posible".

“Si van a ver escenas fuertes”, ya sea en redes sociales, en prensa o en televisión, “lo mejor sería aprovecharlo para transmitirles la necesidad de respetar a los muertos y heridos”.

Por último, Cañete animó a padres y tutores a acudir a los homenajes y actos de repulsa que se suceden en las distintas ciudades españolas. “Depositar flores, asistir a homilías, acudir a manifestaciones…. Son modos de demostrar a los pequeños que no toda la gente es mala y que también hay formas de seguir adelante y de mostrar empatía y solidaridad. Es bueno que lo vean”.

