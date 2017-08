ATENTADOS. LA PRESIDENTA DE LA FAPE RECONOCE ERRORES EN LA COBERTURA INFORMATIVA DE LOS ATENTADOS

Google Plus

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, aseguró este jueves que el tratamiento informativo de los atentados de Cataluña “no fue el más respetuoso en un primer momento”.

“Se publicaron imágenes poco respetuosas con las víctimas y sus familias, y en algunos momentos, periodistas o medios nos dejamos arrastrar por el vendaval de rumores que circularon por la red”, declaró González a Servimedia.

Sobre la publicación de duras imágenes tanto de las víctimas como del presunto autor de la matanza de Barcelona, la presidenta de la FAPE sostiene que “cualquier persona, víctima o verdugo, tiene derecho a ser respetado en toda su dignidad y este principio debemos hacerlo compatible con el derecho a la información del ciudadano, muy especialmente cuando existe interés público, como en este caso”.

“Lo importante es publicar información bien contrastada e intentando no causar daños innecesarios”, afirma González. “Es esencial no dejarse arrastrar por los rumores o el sensacionalismo”.

La responsable de la FAPE añade que "el mal periodismo genera pérdida de credibilidad y de prestigio en los medios y en la profesión y daña enormemente la democracia". “Un tratamiento riguroso y responsable es lo que nos diferencia de las redes sociales, donde es difícil localizar la verdad”, subraya.

En cuanto a la polémica por el uso del catalán o el castellano en la comparecencia informativa del jefe de los Mossos d’ Esquadra, Elsa González es partidaria de que se aplique el sentido común en circunstancias como ésta.

“Ambas lenguas son oficiales en el lugar donde se ha producido el atentado. Solicitar la utilización de una de ellas por parte de los periodistas me parece natural y si ello incide en un mayor entendimiento o capacidad de difusión de la información, mucho mejor”, dijo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso