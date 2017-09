ATENTADOS. EDUCADORES SOCIALES DENUNCIAN LOS ATAQUES CONTRA ESTA PROFESIÓN EN REDES SOCIALES Y ALGUNOS MEDIOS

El Consejo General de Colegios de Educadores Sociales denunció este lunes “los mensajes de desprestigio” hacia su profesión vertidos en redes sociales y en algunos medios de comunicación tras los atentados de Barcelona y Cambrils, ya que que algunos de sus autores fueron destinatarios de estos servicios.

En un comunicado, el Consejo condenó los atentados y subrayó que la intervención educativa realizada no supone "que las decisiones ulteriores de la persona y colectivo sigan los valores éticos propuestos”.

“Somos conscientes", añade, "de que hechos de este tipo invitan a respuestas emocionales y debemos ser prudentes en la expresión de estos sentimientos para no mezclar la tarea socio-educativa realizada en un momento de la vida y las decisiones adoptadas tiempo después por dichas personas”.

Además, el Consejo mostró su convencimiento de que “la responsabilidad de la educación es tarea de la comunidad, no sólo de aquellos agentes encargados”.

Por último, denunció “los ataques en mezquitas, que sólo tienen como objetivo generar daño y no ofrecer soluciones”.

