ATENTADOS. LA FAPE DEFIENDE A ‘EL PERIÓDICO’ Y SU DIRECTOR FRENTE A LOS “INTOLERABLES ATAQUES” DEL JEFE DE LOS MOSSOS

- Asemeja la reacción de Trapero con Trump y sus discursos contra la prensa. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, criticó este jueves al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por “los intolerables ataques” que ha lanzado contra ‘El Periódico de Catalunya’ y contra su director, Enric Hernández, tras la información que ha publicado este diario sobre un aviso de la CIA en el mes de mayo ante un posible atentado de La Rambla.

En declaraciones a Servimedia, Elsa González dijo que “atacar al mensajero no conduce a la verdad y tampoco revela un fundamento democrático digno, en este caso de un responsable de la policía autonómica”.

“El mayor de los Mossos arremete contra ‘El Periodico de Catalunya’ y su director, Enric Hernández, en lugar de ofrecer explicaciones a la ciudadanía. Sus acusaciones de manipulación y de escribir al dictado resultan intolerables en boca de una autoridad policial. Las declaraciones constituyen un ataque la libertad de información y a la Constitución si pretende saltarse el derecho al secreto profesional que le asiste al periodista”, dijo la responsable de la FAPE.

A su juicio, comentarios como los realizados por Trapero contra Hernández y su rotativo se asemejan a “los discursos de Donald Trump contra la prensa” y “parecen olvidar que los tiempos de la censura ya pasaron o tal vez buscan recortes a la libertad de prensa a través del desprestigio a una profesión vital para la sociedad”.

La FAPE espera que las Administraciones no eludan una respuesta a las declaraciones de Trapero: “Confío en que las autoridades políticas no dejen pasar una afrenta de este tipo a la democracia. Y que sean conscientes y valoren que los periodistas, y en este caso, ‘El Periodico de Catalunya’ y su director se han limitado a cumplir con su obligación: informar de forma fidedigna, veraz y libre".

