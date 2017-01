MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA SOLICITARÁN EXCLUIR LA MEDICINA DE FAMILIA SI SE MANTIENE LA PROPUESTA DE TRONCALIDAD

El Foro de Médicos de Atención Primaria anunció este lunes que solicitará que se excluya del tronco médico a la Medicina de Familia si se mantiene la actual propuesta de troncalidad, un documento a su juicio “poco explícito” que no aclara la situación profesional y del paciente en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta asociación aseguró que el Programa Formativo de Tronco Médico (PTM), en su redacción actual, “parece haberse inclinado hacia un documento poco explícito, que no disguste a nadie y que dé cabida a toda la heterogeneidad de opiniones, y justo por esto tiene un formato y un contenido que tampoco permite alcanzar los objetivos establecidos en el Decreto 639/2014, en la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”.

En un comunicado, el foro médico añadió que en este nuevo documento “no se identifican los entornos formativos y no considera la importancia de la salud mental, los trastornos adictivos, la atención a la mujer y al adolescente, al inmovilizado, a las personas con discapacidad, la violencia de género y las vacunaciones”.

Además, “no se basa en los problemas de salud desde el síntoma a la enfermedad a través del diagnóstico diferencial y no se valora el seguimiento de las patologías”.

El Foro de Médicos de Atención Primaria está integrado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap).

