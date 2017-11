EL ASTEROIDE QUE EXTINGUIÓ LOS DINOSAURIOS ENFRIÓ LA TIERRA MÁS DE LO QUE SE CREÍA

El impacto del asteroide que formó el cráter de Chicxulub, al noroeste de la península de Yucatán (México), y que extinguió a los dinosaurios hace alrededor de 66 millones de años liberó el triple de azufre y de dióxido de carbono a la atmósfera de lo que pensaba, con lo que la Tierra se enfrió más años de lo que se ha asumido hasta ahora.

Así lo aseguran Natalia Artemieva, científica del Instituto de Ciencia Planetaria en Tucson (Estados Unidos), y Joanna Morgan, geofísica del Imperial College de Londres (Reino Unido), en un artículo publicado en ‘Geophysical Research Letters’, revista de la Unión Geofísica Americana.

El estudio hace un cálculo más preciso de cuánto azufre y dióxido de carbono fueron expulsados a la atmósfera de la Tierra por rocas vaporizadas inmediatamente después del impacto del asteroide, lo que alteró el clima del planeta más de lo que originalmente se pensaba.

La investigación respalda la hipótesis de que el impacto desempeñó un papel importante en la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que aniquiló casi tres cuartas partes de las especies vegetales y animales de la Tierra.

“Muchos modelos climáticos actualmente no pueden capturar todas las consecuencias del impacto de Chicxulub debido a la incertidumbre sobre la cantidad de gas que se lanzó inicialmente. Queríamos revisar ese evento significativo y refinar nuestro modelo de colisión para capturar mejor sus efectos inmediatos en la atmósfera”, apunta Morgan.

Hace cerca de 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 12 kilómetros de ancho se estrelló contra la Tierra y colisionó en la actual península de Yucatán, lo que se cita a menudo como una posible causa de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que acabó con hasta el 75% de las especies de plantas y animales, incluidos los dinosaurios.

Ello fue porque se liberaron a la atmósfera cantidades masivas de polvo, azufre y dióxido de carbono. El polvo y el azufre formaron una nube que reflejaba la luz del sol y redujo drásticamente la temperatura de la Tierra. Un estudio de comienzos de este año indica que ese evento no sólo oscureció la atmósfera, sino que la temperatura del aire sobre la superficie descendió al menos 26ºC y, de media, el planeta estuvo por debajo de 0ºC durante cerca de tres años.

AÑOS DE ENFRIAMIENTO

En una nueva investigación, Artemieva y Morgan usaron un código informático que simula la presión de las ondas de choque creadas por el impacto para calcular la cantidad de gases liberados en diferentes escenarios. Las investigadoras cambiaron variables como el ángulo del impacto y la composición de las rocas vaporizadas para reducir la incertidumbre de sus cálculos.

Así, señalan que el impacto probablemente expulsó a la atmósfera cerca de 325 gigatoneladas de azufre y 425 gigatoneladas de dióxido de carbono, lo que supone más de 10 veces las emisiones humanas globales de dióxido de carbono liberadas en 2014.

El nuevo método de cálculo se basa en que los gases fueron expulsados a una velocidad mínima de un kilómetro por segundo, puesto que los que tenían velocidades más lentas no alcanzaron una altitud lo suficientemente alta como para permanecer en la atmósfera e influir en el clima.

Artemieva indica que los modelos anteriores del impacto no tenían tanta capacidad de cálculo y supusieron que todo el gas expulsado entraba en la atmósfera.

El nuevo estudio asume que el asteroide golpeó la superficie terrestre en un ángulo de unos 60 grados (anteriormente se creía que lo hizo a 90 grados), lo que provocó una mayor liberación de azufre. Las investigadores no han llegado a concretar cuánto se enfrió la Tierra tras el impacto en Chicxulub, pero señalan que el clima probablemente se enfrió durante años y la falta de luz solar y los cambios en la circulación oceánica habrían devastado la vida vegetal terrestre y marina.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso