ASPACE ATENDERÁ A 35.000 PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL EN 2017

- Gracias a la colaboración ciudadana y a Fundación ONCE. Un total de 35.000 personas con parálisis cerebral se verán beneficiadas y mejorarán su calidad de vida durante 2017 gracias al Plan de Prioridades de Confederación Aspace, cuyas ayudas han sido aportadas por los ciudadanos que marcaron la 'X Solidaria' en la declaración de la Renta, así como por las subvenciones concedidas por Fundación ONCE.

Según informó hoy la confederación en un comunicado, en total se llevarán a cabo ocho programas, entre los que se encuentra la ‘Prevención y atención integrada a niños menores de seis años con parálisis cerebral’, con el que ayudará a casi 400 pequeños de 14 entidades de Aspace distribuidas por toda España.

El programa incluye varias actividades dirigidas a estos niños, como intervenciones terapéuticas de atención temprana, logopedia, fisioterapia o psicoterapia y apoyo psicosocial. Además, se trabajará la reeducación y la formación de los padres con procedimientos metodológicos para seguir en el domicilio o en el Centro de Atención Socioeducativa.

Otro de los programas que se pondrá en marcha en 2017 beneficiará a más de 4.700 personas con parálisis cerebral de 24 entidades de esta confederación y se dirige a la ‘Habilitación funcional sociosanitaria para personas con parálisis cerebral’.

Este servicio llevará a cabo tratamientos intensivos y continuados de manera ambulatoria a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. Está formado por un equipo interdisciplinar de 74 profesionales entre médicos, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

Gracias a las subvenciones de Fundación ONCE se pondrán en marcha varios proyectos como la ‘Sala multisensorial Snoezelen’ en la que se podrán crear nuevos mundos interactivos personalizables en función de las necesidades de las personas con parálisis cerebral.

