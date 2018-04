ASOCIACIONES DE PERSONAS CON AUTISMO PIDEN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN "RESPETO"

Paloma Martínez, presidenta de la Confederación Asperger España; Pedro Ugarte, presidente de la Confederación Española de Autismo (Fespau), y Miguel Ángel de Casas, presidente de la Confederación Autismo España, demandaron este martes a los medios de comunicación "respeto" para las personas con autismo en el acto institucional que sobre el Día Mundial del Autismo se celebró en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



Estas asociaciones realizan esta petición después de que el programa de la Cadena Ser 'La vida moderna. Oh! My Lol', en su emisión del pasado 6 de abril se "faltara el respeto" a este colectivo.

En concreto, el humorista Quequé dijo que "si en este programa hemos convenido que el pádel es el tenis de los discapacitados, ¿en qué lugar deja esto al bádminton?" a lo que el cómico Ignatius dijo que "el bádminton es más difícil, pero es más gilipollas. El bádminton serían los asperger, los ‘messis’ de la vida". Quequé apostilló que " el autismo sería el squash, porque el squash es muy de pám, púm, pám! ".

En el programa de anoche pidieron disculpas que no han satisfecho al colectivo de personas autistas, ya que dijeron que ellos practican la "ofensa inclusiva, nos metemos con todos por igual. Ya sabemos que los autistas no juegan al squash".

Sin embargo, la cadena Ser ha reaccionado ante esta cuestión y fuentes de esta empresa informativa explicaron a Servimedia que "además de pedir disculpas por si alguna persona del colectivo del autismo se ha sentido ofendida por los comentarios vertidos en el programa, estamos en contacto con Autismo España para que una persona con autismo participe en el programa cuando quiera. Además, tanto David Broncano como Quequé quieren visitar las instalaciones de esta asociación para conocer de primera mano el trabajo que realizan con las personas con autismo".

Por otra parte, el diario deportivo 'Marca' también publicó el pasado 2 de abril, Día Mundial del Autismo una viñeta que estas asociaciones consideraron también desafortunada en la que se mostraba a un paciente, que era el Real Madrid y que tenía autismo, postrado en la cama mientras que el Barça le desconectaba. El diario pidió enseguida disculpas por las redes sociales, tras las críticas que generó la viñeta.



