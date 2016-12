ASOCIACIONES DE MUJERES ESPERAN DESDE HACE UN MES REUNIRSE CON EL GOBIERNO PARA HABLAR DEL ABORTO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Una quincena de asociaciones de mujeres esperan que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, les responda a la carta que le remitieron el 18 de noviembre solicitándo una reunión para tratar temas que afectan especialmente a las mujeres, como el aborto, la prostitución, la custodia compartida y el pacto de Estado contra la violencia de género.

Así lo confirmó este jueves a Servimedia la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, después de que la ministra dijese este miércoles en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que hay que “hacer una reflexión profunda y serena” sobre la protección de a las menores de 16 y 17 años que, siendo víctimas de violencia machista intrafamiliar, quieren decidir sobre su vida y su maternidad sin pedirle permiso a un posible padre violento. Posteriormente, matizó que en el PP no va a cambiar “un ápice” su posicionamiento sobre el aborto, lo cual, según Pérez del Campo, refleja que “lo que la pasa es que no sabe”.

Para Pérez del Campo, el planteamiento de Montserrat “no queda muy claro”, aunque “lo que queda claro es que cuando habla no está explicando con claridad lo que piensa hacer, más cuando se niega a recibir a las mujeres, porque no ha contestado”.

PADRES, ABUELOS Y TÍOS

“Muchas veces”, denunció la presidenta de la federación, son los padres, abuelos y tíos de las menores de 16 y 17 años que quieren abortar los que “les han hecho el hijo”. “Es gravísimo que una chavala que se queda embarazada se le obligue a ir con su madre o su padre a solicitar que se le haga un aborto. Porque en estos casos lo más frecuente es que los embarazos sean en el ámbito de la familia”, insistió.

Las mujeres recuerdan a Montserrat que todos los gobiernos democráticos han mantenido una “interrelación” con la sociedad organizada especializada en cada materia y que “es de especial interés” hacer saber a la ministra “hasta qué extremo ha llegado a afectar la crisis económica a las mujeres y a los hijos e hijas que con ellas conviven”.

Asimismo, Pérez del Campo dijo que “es un auténtico desastre lo que está ocurriendo” desde que comenzó a trabajar el nuevo Gobierno, pues en la federación perciben que existe una “alarma generalizada de las mujeres por la vuelta atrás en la violencia de género”.

Si el Gobierno no responde a una nueva misiva que en breve va a recibir de los colectivos de mujeres, advirtió, entenderán que Montserrat “no quiere” reunirse con ellas, cuando las mujeres son “las eternas perjudicadas”.

