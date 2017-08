LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DE MAÑANA

La Asociación Española de Aniridia protagonizará el cupón de la ONCE de mañana, 9 de agosto, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán su labor por toda España.

La aniridia es una patología congénita, hereditaria y crónica que lleva consigo la falta parcial o total del iris en ambos ojos y gran fotofobia. Su incidencia es de una persona afectada por cada 100.000. Las personas con aniridia presentan un resto visual muy reducido, siempre por debajo del 0/20 y una gran fotofobia. El término, etimológicamente, significa ‘sin iris’.

La Asociación Española de Aniridia, creada el 15 de junio de 1996, tiene como objetivo ser punto de referencia para profesionales y pacientes, intercambiando información. Además, fomenta el estudio y el conocimiento social, médico y científico de la aniridia y de las patologías asociadas a esta, y defiende los derechos sociales de las personas con esta enfermedad.

Ha puesto en marcha el Servicio de Información, Orientación y Atención Social de Aniridia, desde el que presta atención integral a las personas con aniridia, sus familiares y todos los agentes sociales implicados en el ámbito de estas personas. Además, realiza campañas para sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad; e invierte en investigación sobre la aniridia.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE 'www.juegosonce.es', y establecimientos colaboradores autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso