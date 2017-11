El 90% de los 930 asesinatos de periodistas desde 2006 quedan impunes

Hoy se celebra el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas . El desempeño del periodismo ha costado la vida a 930 periodistas en todo el mundo desde 2006, pero estos crímenes han quedado impunes en el 90% de los casos, según señaló la directora general de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Irina Bokova, en un mensaje con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra este jueves.

Bokova señala en su mensaje, recogido por Servimedia, que “la justicia es una piedra angular de una sociedad libre” porque “sirve de disuasión para los que amenazan la libertad de expresión y de aliento para los que la defienden”. “Por este motivo, la injusticia contra los periodistas es tan costosa para todas las sociedades”, insiste.

La titular de la Unesco subraya que “nada menos” que 930 periodistas en acto de servicio fueron asesinados desde 2006 y 2016, de los cuales 102 perdieron la vida el año pasado. “Estas cifras son incluso más intolerables porque en más de nueve de cada diez casos los autores de esos crímenes no son juzgados”, lamenta.

Bokova indica que el 93% de los profesionales asesinados en los últimos 11 años eran “periodistas locales que informaban sobre acontecimientos locales”, y recalca que “otra cara del problema son las amenazas que sufren las mujeres periodistas, en particular el alarmante incremento del acoso en línea”.

“Debemos garantizar que se haga justicia por cada periodista asesinado. Es esencial para honrar su memoria, y es fundamental para fortalecer el estado de derecho y la buena gobernanza y para impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas”, recalca.

Bokova comenta que “los periodistas desempeñan funciones únicas al hacer avanzar nuestras libertades fundamentales y contribuir a fortalecer nuestras sociedades, por lo que deben ser defendidos mediante la acción concertada de los gobiernos, con el apoyo de las Naciones Unidas y la colaboración de todos los actores pertinentes, que van desde las organizaciones internacionales regionales, el poder judicial y los medios de comunicación, hasta las empresas privadas, el sector académico y la sociedad civil”.





RANKING DE IMPUNIDAD

Por otro lado, Somalia ha vuelto a ser en 2017 por tercer año consecutivo el país del mundo donde los crímenes de prensa han tenido menos castigo para sus responsables, según el último ‘Índice Global de Impunidad’ del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por las siglas en inglés).

Este ranking mundial de impunidad se elabora a partir del cálculo del número de asesinatos de periodistas no resueltos en 10 años puesto en relación con la población de cada país. El índice lo publica cada año el CPJ con motivo de la celebración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Los casos se consideran no resueltos cuando no se han obtenido condenas y cuando algunos responsables, aunque no todos, han sido llevados ante la justicia, se clasifican como impunidad parcial y no se cuentan en el índice. Los casos en los que las autoridades matan a un sospechoso de asesinato durante la captura también se clasifican como impunidad parcial.

El ranking de este año está encabezado por Somalia, seguida de Siria, Iraq, Sudán del Sur, Filipinas, México, Pakistán, Brasil, Rusia, Bangladesh, Nigeria e India. Esos 12 países son responsables de casi el 80% de los asesinatos no resueltos de periodistas que ocurrieron en todo el mundo en el decenio que terminó el pasado 31 de agosto.