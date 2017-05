EL ARZOBISPO EMÉRITO DE LA HABANA DISCULPA A OBAMA POR NO HABER CERRADO GUANTÁNAMO

- Ve imposible cerrar la base con el mandato de Trump. El cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de La Habana, explicó que el compromiso del anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, “era cerrar la cárcel, no cerrar la base de Guantánamo” y que si no se hizo fue porque “no pudo encontrar” países que acogieran a los presos, así como por la “oposición interna” que tuvo, dijo en el Fórum Europa.

Asimismo, Ortega aseguró que “no veo posible cerrar Guantánamo con Trump”, al tiempo que disculpó a su predecesor por no haber cumplido su compromiso electoral de cerrar este emplazamiento, situado en Cuba bajo la soberanía de Estados Unidos.

En este sentido, matizó que Barack Obama estaba sometido “a ese equilibrio de los gobiernos americanos donde el Ejecutivo está controlado por el Legislativo y hasta por el Judicial”, de ahí –según su explicación– que el demócrata no pudiera cerrar la cárcel, sumado a los problemas para reubicar a los presos.

