EL ÁRTICO TIENE NUBES ALTAMENTE SENSIBLES A LA CONTAMINACIÓN

El aire del Ártico es extraordinariamente sensible a la contaminación procedente de otras partes del hemisferio norte, cuyas partículas pueden estimular la formación de nubes que actúan como una manta y calientan la región ártica. Así lo afirma un equipo de investigadores de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en un trabajo publicado en la revista ‘Geophysical Research Letters’.



El explorador Adolf Erik Nordenskiöld recorrió en 1870 la estéril y remota capa de hielo de Groenlandia, y vio algo que la mayoría de la gente no esperaría de un paisaje tan vacío e inhóspito: la niebla. Fue una de las primeras pruebas de que la contaminación atmosférica alrededor del hemisferio norte puede viajar hacia el polo y degradar la calidad del aire en el Ártico.

“El clima del Ártico es delicado, al igual que los ecosistemas presentes allí”, apunta Tim Garrett, del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Utah (Estados Unidos) y uno de los autores del nuevo artículo, quien añade que las nubes tienen “un gran impacto en el clima local”, con lo que parece que “son especialmente sensibles a la contaminación del aire”.

Este investigador señala que las primeras notas de los exploradores árticos muestran que la contaminación del aire ha estado viajando hacia el norte durante casi 150 años o más. “Esa contaminación volaría naturalmente hacia el norte porque ése es el patrón de circulación dominante para moverse desde las latitudes más bajas hacia los polos”, apunta.

Una vez en el Ártico, la contaminación queda atrapada bajo una inversión de temperatura, esto es, cuando una capa de aire caliente se asienta sobre otra de aire frío, lo que evita el escape de la contaminación.

Otros investigadores han estudiado qué regiones contribuyen a la contaminación del Ártico. El noreste de Asia es un contribuyente significativo y también lo es el extremo norte de Europa.

DE DOS A OCHO VECES MÁS SENSIBLES

Los científicos han estado interesados en los efectos de la contaminación en las nubes árticas debido a su potencial efecto de calentamiento. En otras partes del mundo, las nubes pueden enfriar la superficie porque su color blanco refleja la energía solar hacia el espacio. Garrett subraya que ese efecto de enfriamiento en el Ártico no es tan grande porque “el hielo marino en la superficie ya es brillante".

"Así como las nubes reflejan la radiación de manera eficiente, también absorben la radiación de manera eficiente y vuelven a emitir esa energía para calentar la superficie", apunta. Es decir, se pueden formar gotas de agua alrededor de la materia particulada en el aire. Más partículas generan más gotas, lo que crea una nube que calienta más la superficie.

Sin embargo, cuantificar la relación entre la contaminación del aire y las nubes ha sido difícil. Los científicos sólo pueden tomar muestras de la contaminación del aire en las nubes volando a través de ellas, un método que no puede abarcar mucho terreno o un largo periodo de tiempo. Las imágenes de satélite pueden detectar la contaminación por aerosoles en el aire, pero no a través de las nubes.

Garrett y sus colegas rastrearon los movimientos de contaminación atmosférica alrededor de la Tierra. A través de inventarios globales de fuentes de contaminación, simularon nubes en aire contaminado para que los satélites pudieran observar lo que sucede cuando interactúan con las nubes del Ártico.

Ese modelo permitió a los investigadores estudiar la contaminación del aire y las nubes en un mismo tiempo y lugar, así como tener en cuenta las condiciones meteorológicas, con lo que estaban seguros de que los efectos que estaban viendo no eran sólo variaciones meteorológicas naturales en condiciones normales de formación de nubes.

Entonces, descubrieron que las nubes en el Ártico eran de dos a ocho veces más sensibles a la contaminación del aire que las de otras latitudes. Aún no saben con certeza poir qué, pero creen que guarda relación con la quietud de la masa de aire de esa parte del planeta.



