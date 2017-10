ARRANCA #OBJETIVO52 PARA ESTUDIAR LOS BENEFICIOS DEL DEPORTE EN EL CÁNCER INFANTIL

Investigar los beneficios del ejercicio físico en la recuperación de un proceso oncológico en edad infantil es el objetivo de 'www.objetivo52.com', la plataforma de la Fundación Unoentrecienmil que busca recaudar 52.000 euros para lanzar este estudio de investigación que se desarrollará en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid.

Según informó la fundación, el estudio “analizará cómo afecta de forma positiva la práctica deportiva en el sistema inmunológico para ayudar en la cura del cáncer infantil”.

En apoyo de esta iniciativa, varios deportistas se han sumado a #objetivo52, así como Cristina Mitre, creadora del movimiento ‘Mujeres Que Corren’ y autora de varios bestsellers, que ya recaudó 10.000 euros en el maratón de Boston con un dorsal solidario.

Para ayudar en este proyecto, Mitre ha lanzado una línea de camisetas solidarias MQC. Según explicó en una nota informativa, “hay quien piensa que el propósito de su vida es ser feliz, cuando tener un propósito es lo que te da la felicidad. Cuando salgo a correr y me calzo mis zapatillas lo hago con un propósito y no es otro que lograr la curación del cáncer infantil. ¿No dicen que hay que soñar en grande? Soy consciente de que conseguir estos 52.000 euros es una carrera de fondo y hay que dosificarse. Pero soy maratoniana y no me rindo. Estos peques que luchan en los hospitales son un ejemplo para mí, me dan alas y me visualizo entrando a la meta soñada, que es entregar este cheque para poner en marcha el proyecto".

Cada año se diagnostican en España más de 1.400 nuevos casos de cáncer infantil y las estadísticas indican que un 20% de los diagnosticados no lo superan. Por ello, el fin de #Objetivo52 es financiar un gran estudio en España sobre cáncer infantil y educación física liderado por el doctor Alejandro Lucía, científico ganador del Premio Nacional de Investigación de Medicina del Deporte 2016.

En palabras de este experto, “buscamos realizar el mejor estudio integrador de cáncer infantil demostrando que el ejercicio mejora el sistema inmune. Nosotros, como otros investigadores, hemos encontrado resultados preliminares que sugieren que el ejercicio realizado por niños con cáncer, incluso en las fases más agresivas del tratamiento o durante el mismo proceso de trasplante de precursores hematopoyéticos, puede ser beneficioso para su sistema inmune que representa nuestro sistema de vigilancia y defensa contra tumores”.

