ARRANCA LA DÉCIMA EDICIÓN DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE-GALICIA

- Pueden presentarse candidaturas hasta el próximo 23 de octubre. El Consejo Territorial de la ONCE en Galicia convoca la décima edición de los Premios Solidarios ONCE-Galicia, que tienen como finalidad reconocer a personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Este año la concesión de los galardones se centrará en el concepto de “la diferencia como un valor que enriquece a la sociedad”.

La convocatoria establece cinco categorías de premios. La primera premia a la institución, organización, entidad u ONG que haya destacado por su sensibilidad social el año pasado o bien por su larga trayectoria o dedicación a favor de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Una segunda categoría se dirige al programa, artículo o proyecto de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital), que haya tratado de forma destacada cualquier materia de interés social, coincidente con los valores esenciales de la ONCE y su Fundación y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Otro premio se concede a la persona física de Galicia que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a colectivos que luchan por ganar un lugar en la sociedad. Un cuarto premio es para la empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión.

Finalmente, el quinto premio se concede a un estamento de la Administración Pública que desarrolle programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, rehabilitación e inclusión, accesibilidad universal en todos sus ámbitos y supresión de barreras físicas y mentales que ayuden a la igualdad de oportunidades para todos.

Desde este lunes 28 de agosto se abre un plazo de presentación de candidaturas, que concluirá el lunes 23 de octubre de 2017. Las candidaturas serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica y deberán enviarse a las direcciones de correo electrónico 'ssd@once.es' o 'cfla@once.es', o bien a la dirección postal: Secretaría del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia. C/Cantón Grande, 3. 8ª planta- 15003 A Coruña.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Jurado emitirá el fallo de los premios el 8 de noviembre. El Jurado estará presidido por el presidente del Consejo Territorial de ONCE-Galicia, y formarán parte del mismo el delegado territorial, un consejero general de la Organización y representantes de la Administración, del ámbito de la discapacidad, del Tercer Sector y la economía social y de la comunicación.

Google Plus