ARRANCA LA CAMPAÑA #NOPERDERÍADEVISTA PARA FRENAR EL GLAUCOMA

Con motivo de la celebración este lunes del Día Mundial del Glaucoma, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), junto a Novartis y Alcon, han puesto en marcha la campaña #NoPerderíaDeVista para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de hacerse revisiones oftalmológicas a partir de los 40 años para frenar el desarrollo de esta enfermedad.



Además de celebrar el Día Mundial del Glaucoma, hasta el próximo 17 de marzo tendrá lugar la Semana Mundial dedicada a esta patología y en la que se desarrollará esta campaña que pretende coincienciar sobre el diagnóstico precoz.

La responsable médica del Área de Oftalmología de Novartis, Carmen Navarro, destacó en rueda de prensa que “este tipo de iniciativas son claves para dar visibilidad al glaucoma. Con esta campaña queremos que la población suba a las redes sociales esas fotografías que no les gustaría dejar de ver”.

El glaucoma es asintomático y evoluciona muy lentamente, por lo que en muchos casos no se detecta hasta llegar a un estado avanzado. Pese a que no es reversible, un diagnóstico temprano puede frenar su progresión, minimizar sus síntomas y evitar que derive en ceguera.

A este respecto, el doctor José María Martínez de la Casa, especialista en glaucoma en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, aseguró que “el daño ocasionado por esta enfermedad no es reversible, por lo que el tratamiento puede conseguir paralizar su avance aunque no se devuelva al paciente la parte de visión perdida”.

En cuanto a las actuales terapias, el doctor Cosme Lavín, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, explicó que “los actuales tratamientos se llevan a cabo con medicación, ya sea via tópica con gotas o vía oral para casos más graves, láseres específicos y cirugía. Hoy en día buscamos una mayor seguridad en los procedimientos quirúrgicos y para ello contamos con nuevos dispositivos para realizar cirugías microinvasivas”.

En cuanto a los factores de riesgo, los expertos destacaron la edad, la presión ocular alta, la presión arterial baja, los antecedentes familiares o la raza, ya que en la raza negra es más frecuente la aparición de glaucoma. En España, el 2% de la población mayor de 40 años tiene esta patología, un porcentaje que se incrementa con la edad, hasta llegar al 4% en los mayores de 60 años.



