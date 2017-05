JON ARIZTIMUÑO, NUEVO DIRECTOR DE INFORMATIVOS DE TELEMADRID

Google Plus

- Releva a Alipio Gutiérrez, que ha sido nombrado director de Onda Madrid. Jon Ariztimuño ha sido nombrado director de Informativos de Radio Televisión de Madrid, en un puesto desde el que será responsable de las redacciones de noticias de Telemadrid, Onda Madrid y la web 'www.telemadrid.es'.

El director del ente autonómico, José Pablo López, ha nombrado además a Jaime García Treceño como adjunto a la dirección de informativos, y a Enrique López Soriano y Elena Argandoña como nuevos subdirectores. El hasta ahora director de Informativos de Telemadrid, Alipio Gutiérrez, pasa a ser director de Onda Madrid.

Jon Ariztimuño (Pamplona, 1980) procede de la redacción de informativos de Antena 3 Noticias, donde ha cubierto los principales acontecimientos políticos de los últimos años. Con una larga experiencia en televisión, Ariztimuño ha sido, entre otras responsabilidades, subdirector, editor y presentador de espacios informativos en cadenas como Veo 7, de Unidad Editorial, 13TV y TV Rioja (Vocento), entre otros medios.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, Ariztimuño ha realizado también un máster de Atresmedia en Gestión de Empresas Audiovisuales en la EAE Business School y un postgrado de especialización en Información Económica por la Universidad de Zaragoza. Actualmente, es docente en diversos máster y profesor asociado de la School of Human Sciences and Technology del IE University.

Al adjunto a director de Informativos, Jaime García Treceño (Madrid, 1974), está especializado en la información política local y autonómica de la Comunidad de Madrid. Procede de la sección de Local del diario El Mundo, donde ha trabajado durante 10 años y donde escribe una columna semanal. También ha estado en 'El País' y 'La Razón'.

La reorganización de los servicios informativos se completa además con dos profesionales de larga trayectoria en Telemadrid como Enrique López Soriano y Elena Argandoña, copresentadores, actualmente, del programa informativo ‘Madrid contigo’. López Soriano (Madrid, 1979) ha desempeñado durante los últimos 10 años diferentes funciones en la redacción de informativos de Telemadrid, primero como reportero del programa ‘De Madrid a Europa’ y después como corresponsal en Bruselas durante tres años (de 2004 a 2007). Durante ese tiempo, cubrió, entre otros acontecimientos, la muerte de Yasser Arafat (2004), la cumbre del G20 en Washington (2008) o las elecciones europeas de 2014, además de entrevistar para Telemadrid a políticos europeos como Josep Borrell, entonces presidente de la Eurocámara, Joaquín Almunia, excomisario de Asuntos Económicos, o Nigel Farage, impulsor del partido UKIP de Reino Unido.

Asimismo, ha sido coordinador del Área de Economía, responsable de las secciones de Nacional e Internacional y subdirector de informativos entre 2014 y 2016. López Soriano es licenciado en Derecho por la Universidad de Kent (Reino Unido) y tiene un máster en Periodismo Internacional por la Universidad de Cardiff (Reino Unido).

Elena Argandoña (Albacete, 1985), por su parte, llegó a Telemadrid en 2009 como redactora de la sección Local. Ha sido presentadora de varios espacios como el programa semanal ‘7 días’, el informativo matinal ‘Primera Hora’ y el informativo ‘Telenoticias 1’.Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, ha realizado también un máster en comunicación política e institucional.

El anterior director de Informativos, Alipio Gutiérrez, se convierte en el nuevo director de Onda Madrid. Alipio Gutiérrez es un profesional ligado a Telemadrid desde sus inicios –en 1989 comenzó en 'Madrid Directo', donde se encargó de los temas de salud-. Después presentó y dirigió 'Buenos días, Madrid' hasta 2008, fecha en la que se marchó, con una excedencia, a dirigir 'La Mañana' de TVE. Posteriormente, dirigió 'Canarias Directo', fue responsable de los tema de salud en CNN Plus y en la magacín 'El Patio', en la televisión Catilla-La Mancha, y también responsable de los contenidos audiovisuales de Canal Enfermero, que depende del Consejo General de Enfermería. En febrero de 2016 se reincorporó de nuevo a Telemadrid como director de los Servicios Informativos.

El nuevo equipo comenzará a ejercer sus funciones en Radio Televisión de Madrid en los próximos días y su trabajo estará guiado por los principios de objetividad, veracidad, imparcialidad y pluralismo que recoge la Ley 8/2015 de Radio Televisión Madrid, en línea también con lo expresado por José Pablo López en su toma de posesión sobre su deseo de hacer, con todos los trabajadores de RTVM, “una radio y una televisión públicas de calidad, independiente, profesional, en la que los trabajadores desarrollen su talento”.

Tal y como ya ha anunciado José Pablo López en diferentes entrevistas, los informativos tendrán nuevos platós a partir de la próxima temporada, nuevos lenguajes audiovisuales y se incorporarán nuevas caras de presentadores. Todo con el objetivo de recuperar el pulso informativo de Telemadrid, Onda Madrid 'www.telemadrid.es' a partir de septiembre, cuando los cambios serán plenamente visibles.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso