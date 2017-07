APROBADO EN EL CONGRESO EL ACUERDO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

- Con la única abstención de Podemos. La Comisión de Igualdad del Congreso dio luz verde este viernes al acuerdo para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fruto de los trabajos de la subcomisión creada hace meses a tal efecto.



El texto, aprobado por 29 votos a favor, siete abstenciones y ningún voto en contra, deberá ser debatido en el Pleno del Congreso en Septiembre para su adopción definitiva.

El ejecutivo tendrá después dos meses para iniciar la puesta en marcha de las 200 medidas que contiene. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró en una entrevista en Servimedia que entrará en funcionamiento este otoño.

El borrador aprobado hoy ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo el de Unidos Podemos, que se ha abstenido, a diferencia de lo que hizo el pasado lunes cuando se adoptó el acuerdo en la subcomisión, donde gozó de unanimidad.

Según su portavoz, Ángela Rodríguez, el acuerdo "es insuficiente y no tiene carácter feminista", al tiempo que "deja fuera y sin protección las violaciones y otras formas de violencia contra la mujer.

"Crea víctimas de primera y de segunda", y "no ofrece garantías de cumplimiento económico". DOTACIÓN

El Pacto prevé una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años para combatir la violencia de género, a repartir entre ayuntamientos (100 millones), Comunidades Autónomas (500 millones) y Estado (400 millones).

Entre otras medidas, defiende la suspensión del régimen de visitas cuando medie una denuncia por violencia de género hasta que se dicte sentencia firme; propone rechazar la custodia compartida (o retirarla) en estos casos, y aboga por que las víctimas puedan acceder a los recursos sociales y sanitarios sin necesidad de presentar denuncia.

También propone una ley contra la trata de seres humanos y apuesta por la introducción de asignaturas concretas sobre violencia de género en los estudios de Magisterio, Medicina, Enfermería, Derecho y para la Policía.

Incide en la necesidad de proteger mejor a los menores y a otras víctimas especialmente vulnerables, como las mujeres inmigrantes o con discapacidad.

PACTO HISTÓRICO

Todos los portavoces de los grupos de la Comisión de Igualdad calificaron el acuerdo de "histórico", incluidas Rodríguez y Marta Sorlí, de Compromís.

Para estas dos parlamentarias, el pacto se ha quedado "muy descafeinado", pero aún así ha sido muy importante llegar a consensos, por primera vez, todos juntos".

La portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, valoró que "no es el acuerdo con el que estaríamos más satisfechos", pero "aquí no buscamos satisfacción, sino eficacia".

Por eso, pidió al Ejecutivo "diligencia y celeridad" para poner en marcha las 200 medidas comprendidas en el Pacto "cuanto antes, y empezar a invertir el dinero previsto este mismo año".

La portavoz del PP, María Carmen Dueñas, se felicitó a su vez por los avances conseguidos, y lamentó la abstención final de Podemos.

Ciudadanos, PNV y PDCat prefirieron respaldar el acuerdo en su conjunto y rechazaron la mayoría de los votos particulares presentados, para no quitarle importancia.

De los 60 votos defendidos en el debate, apenas 10 fueron aceptados.

Entre estos, destacan las propuestas del PSOE para que las víctimas menores de 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno y para que la Renta Mínima de Inserción que cobran las mujeres maltratadas cotice a la Seguridad Social.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso