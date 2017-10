LA ONCE APOYA LA ECONOMÍA SOCIAL, CON UN CUPÓN DEDICADO A LOS 25 AÑOS DE CEPES

El 25 aniversario de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes) es el motivo del cupón de la ONCE del sábado 4 de noviembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la labor de la máxima institución representativa de la Economía Social en España, CEPES, que este año celebra su 25 aniversario, un referente internacional y que en España representa el 10% del PIB Español y el 12.5% del empleo. El 42.8% de la población está vinculada a la Economía Social.

Este cupón ha sido presentado por Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE, y Pedro Muñoz, vicepresidente de Cepes, acompañados por el equipo de la confederación. Con este cupón, la ONCE apoya una vez más a la Economía Social española.

La Confederación Empresarial Española de Economía Social nace en 1992, tiene ámbito estatal, y es una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos. Integra a 26 organizaciones, entre ellas, la ONCE, su Fundación e ILUNION. Cepes representa los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico.

Los principios que orientan a las empresas de Economía Social en España son la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad; la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca, entre otras cosas, el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o la inserción de personas en riesgo de exclusión social; así como la independencia respecto a los poderes públicos. Son 43.059 las entidades de la Economía Social, de las que 7.134 son asociaciones del sector de la discapacidad. Cuentan con 2.225.362 empleos directos e indirectos, de los cuales 73.620 trabajadores con discapacidad.

La empresa de Economía Social es un claro ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social. De cómo otra forma de hacer empresa es posible.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE ('www.juegosonce.es').

