LA APLICACIÓN ‘DUAL MAPS’ CONECTA SALUD MENTAL Y ADICCIONES PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGÍA DUAL

La Fundación Patología Dual ha desarrollado la aplicación ‘Dual Maps’, que ha presentado este martes y tiene como objetivo conectar salud mental y adicciones y así mejorar el tratamiento de pacientes con patología dual, denominación que designa la existencia de un trastorno adictivo y otro trastorno mental, con una prevalencia en España superior al 50% entre los pacientes que acuden a centros de salud mental y/o adicciones.

Esta herramienta digital, disponible en formato web y que en breve lo estará en aplicación móvil, está dirigida a pacientes, familiares y profesionales sanitarios y ha contado con la colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; la Oficina Regional de Salud Mental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y con el apoyo de las representaciones de pacientes y familias, la Confederación Salud Mental España, la Plataforma Madrileña de Entidades para la Asistencia a la Persona Adicta y su Familia (Fermad) y de Otsuka y Lundbeck

“Dual Maps no solo mejora el acceso a los recursos asistenciales, sino que logra también la integración y coordinación de dos redes, la de adicciones y la de salud mental”, indicó el presidente de la Fundación de Patología Dual, Néstor Szerman, quien celebró que esta herramienta da respuesta a esos familiares que se han preguntado alguna vez “adónde puedo acudir si mi hijo tiene un problema de bipolaridad y consumo de cannabis”.

Esta herramienta abre un canal de comunicación entre los distintos profesionales sanitarios que atienden al paciente en este proceso y, al mismo tiempo, permite posicionar a todos los agentes implicados: pacientes, profesionales sanitarios, instituciones públicas y privadas, asociaciones, grupos de autoayuda y tercer sector en el centro de la asistencia.

“De esta manera podemos empoderar a todos y cada uno de los partícipes en el proceso asistencial, mediante información y herramientas de comunicación, ayudándoles en la responsabilidad de mejorarla”, añadió el vicepresidente de la Fundación Patología Dual, Ignacio Basurte.

Szerman explicó que en muchas ocasiones estos pacientes y familias no saben a qué “puerta llamar”, porque “en salud mental les dicen que no tratan la adicción al cannabis y en adicciones que no pueden tratarle la psicosis, por ejemplo”, lo cual, deja a muchos pacientes sin recibir una atención integral y adecuada, al ignorar que existen dispositivos y programas que les pueden atender adecuadamente.

Por último, el coordinador científico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Carlos Mur, hizo hincapié en que “la patología dual es un elemento incuestionable en la actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” y defendió que “es indispensable lograr una atención integral a personas con diagnóstico dual, cuya incidencia crece ostensiblemente en nuestro país y que merecen un abordaje actualizado y multidisciplinar”.

