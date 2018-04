PITOS Y APLAUSOS EN LA PRIMERA APARICIÓN DE LA REINA TRAS LAS IMÁGENES DE PALMA

Google Plus

La reina Letizia recibió este jueves pitos y aplausos en su primera aparición pública tras las imágenes difundidas por las redes sociales en las que se vislumbra un posible desencuentro con doña Sofía.



Los pitos se escucharon en la calle, donde medio centenar de fotógrafos y un número menor de ciudadanos esperaban a la Reina en la puerta de la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), frente al Congreso de los Diputados, y los aplausos, dentro, en la 'II Jornada sobre el Tratamiento Informativo de la Discapacidad: Los medios de comunicación en las redes sociales'.

Aunque la llegada de doña Letizia estaba prevista a las once y cuarto de la mañana, la Plaza de las Cortes estaba 'tomada' por fotógrafos y cámaras de televisión que buscaban el mejor sitio para inmortalizar el rostro de la Reina tras las imágenes tomadas en la catedral de Palma de Mallorca y tras haber trascendido que estaba "desolada" por los mismos. Cuando la Reina abandonó la sede de la OMC, entre los curiosos que esperaban su salida una mujer la espetó "floja y antipática" y otros la silbaron.

JORNADA FAPE-FUNDACIÓN A LA PAR

En esta segunda jornada, organizada por la Federación de Asociaciones de Prensa de España (Fape) y la Fundación A LA PAR, en la que también participó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, Juan Antonio Ledesma, presidente de la Comisión de Medios e Imagen Social de la Discapacidad del Comité Español de Representantes con Discapacidad (Cermi), agradeció a la Reina su "apoyo y dedicación", lo que provocó los aplausos de los allí congregados.

Montserrat pidió a los medios de comunicación que contraten a "más periodistas con discapacidad", periodistas como Nuria del Saz, la primera presentadora ciega de un informativo de televisión, en Canal Sur, que también participó en esta jornada y que manifestó que "la normalización de la discapacidad aún sorprende. Hacemos cosas que para la gente es algo extraordinario y lo que hace falta es proponérselo".

Por su parte, Álvaro Galán, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) enfatizó que "para tener una vida plena sólo necesitamos accesibilidad" y denunció que en el barrio de Salamanca de Madrid casi todas las oficinas bancarias están adaptadas para las personas con discapacidad y en otros barrios, no.

Por su parte, Eva González, una persona con discapacidad que trabaja en el departamento de Comunicación del Congreso de los Diputados pidió "más visibilidad" para este colectivo.

La presidenta de la Fape, Elsa González, abogó por la incorporación de periodistas con discapacidad a los medios de comunicación, que en las redacciones "haya más diversidad".

Las conclusiones mas importantes del informe sobre 'El tratamiento informativo de la discapacidad en redes sociales' son que hay que evitar el sensacionalismo en las informaciones sobre discapacidad, que no se puede equiparar discapacidad y enfermedad, que hay que abordar la discapacidad desde la inclusión y la diversidad y evitar interlocutores como familiares de las personas con discapacidad en el tratamiento de las informaciones.



