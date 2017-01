EL ANUNCIO DE 'NARCOS' EN LA PUERTA DEL SOL NO INFRINGE EL CÓDIGO PUBLICITARIO

- Autocontrol desestima una queja porque considera que 'Oh, blanca Navidad' fue un “guiño creativo”. La plataforma de televisión ‘online’ Netflix no vulneró el Código de Conducta Publicitaria con la lona que instaló estas navidades en la Puerta del Sol de Madrid, en la que anunciaba la serie ‘Narcos’ con la frase ‘Oh, blanca Navidad’ junto a la imagen de Wagner Moura, el actor que encarna en la ficción al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

La Sección Sexta del Jurado de la Publicidad de Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial) ha dictado una resolución, a la que ha tenido acceso Servimedia, que desestima la queja que interpuso un particular contra el cartel que ocupó en Navidad la fachada del luminoso de 'Tío Pepe' en la céntrica plaza madrileña.

Autocontrol ha concluido que la publicidad "no infringe la norma 2 de su Código de Conducta Publicitaria", que determina que “la publicidad debe respetar la legalidad vigente, y de manera especial los valores, derechos y principios reconocidos en la Constitución”.

La sección del jurado presidida por José Manuel Otero Lastres reconoce que cabe la posibilidad de que el anuncio “pueda herir las sensibilidades de algunas personas que, desde su particular punto de vista, puedan poner en duda la oportunidad de que una pieza publicitaria de estas características se difunda en la Puerta de Sol en Navidad”.

Sin embargo, el jurado observa que el mensaje ‘Oh, blanca Navidad’ “podría ser objeto, con carácter general, de dos interpretaciones por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz: la primera de ellas, siendo la interpretación más directa y clara, consistiría en entenderlo referido al conocido villancico ‘Blanca Navidad’. Y la segunda, en el contexto de este concreto anuncio, consistiría en interpretarlo como una alusión indirecta a la cocaína u otra droga similar".

"REPROCHE MORAL"

Ante esas dos interpretaciones, el jurado mantiene que el mensaje "podría entenderse justificado en la publicidad por el propio contexto y argumento de la serie de televisión promocionada, el cual gira en torno al tráfico de cocaína y las figuras de algunos narcotraficantes como Pablo Escobar”. Se trataría, añade el jurado, de “un guiño creativo justificado por la trama de la serie que se está promocionando en el anuncio”.

Además, para Autrocontrol, “no debería obviarse el hecho de que aunque el personaje del narcotraficante pueda ser reprochable moralmente, la serie de televisión promocionada es una obra de ficción destinada única y exclusivamente al entretenimiento de sus espectadores".

"Es por ello que este jurado entiende que, si bien los destinatarios de la Publicidad podrían llegar a cualquiera de las interpretaciones expuestas, y sin perjuicio de cualesquiera opiniones o sensibilidades que éstas pudieran provocar, ninguna de ellas supondría la infracción de ninguna norma legal”, subraya la resolución.

Tras las quejas públicas que formularon contra el anuncio varias asociaciones de ayuda a la drogodependencia, el Ayuntamiento de Madrid argumentó que no podía retirarlo porque la lona no incumplía ninguna normativa municipal.

Así se lo dijo el Consistorio al propio Gobierno colombiano, que pidió también la retirada de la lona alegando que dañaba su imagen en el extranjero. El ayuntamiento de Manuela Carmena recomendó que se acudiera a la asociación Autocontrol, la misma que ahora ha emitido una resolución que da la razón a Netflix al desestimar la queja formulada por un particular.

