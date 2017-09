JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: “DEJO LA MEJOR RTVE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS”

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, aseguró hoy en el Senado que TVE está “muchísimo mejor” ahora que cuando él llegó al cargo hace tres años, y “voy a dejar la mejor TVE de los últimos años”.

Sánchez compareció ante la Comisión de Control Parlamentario de RTVE y contestó a preguntas de Podemos y PSOE sobre el cese de José Luis Regalado como editor de ‘La 2 Noticias’ y sobre el traslado al Canal 24 Horas del director del Centro Territorial de RTVE en Murcia, Juan de Dios Martínez, implicado en una grabación en la que reconocía manipulación informativa.

Sobre la salida de José Luis Regalado, el responsable de Prado del Rey afirmó que “no ha habido cese”, sino que forma parte de “los lógicos traslados que se producen en todos los equipos a comienzos de temporada”. Aseguró que lleva tres años en la Presidencia de RTVE y si le desagradara tanto la “independencia” de Regalado, le habría cesado al principio de su mandato “y no cuando me quedan 90 días”.

Respecto a la llegada de Juan De Dios Martínez al Canal 24 Horas, aclaró que “no ha sido ascendido ni él ha reconocido jamás lo que dicen que dijo” sobre manipulación informativa.

El presidente de RTVE dijo que se siente “orgulloso” de que TVE lleve 10 años de liderazgo consecutivo en los informativos, y se enorgulleció de que también esté ganando algunos días a Telecinco y Antena 3 como cadena más vista. Sánchez lanzó un desafío a la oposición: como no se den prisa en relevar del puesto “a un señor que purga y manipula”, dijo de sí mismo, “TVE acaba siendo también la cadena líder”.

El socialista Óscar López le respondió que “la mejor noticia” de los últimos meses en relación con RTVE es que el Parlamento ha acordado cesar a Sánchez “y le quedan algo más de tres telediarios”. Ante estas palabras, José Antonio Sánchez insinuó que a lo mejor no espera a que le cesen. “Usted no va a tener la soberanía de mi salida”, le advirtió al senador socialista. “Pero no entiendo por qué si tan mal lo hago no hacen una ley para cesarme no en tres meses ni en tres semanas, sino en tres horas”.

'CASO RUEDA'

Sobre el empleo en Torrespaña de un argumentario del PP sobre la declaración de Mariano Rajoy ante la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’, salió en defensa de la directora de Contenidos Informativos, Carmen Sastre.

“No sé de quién ha sido mano derecha Carmen Sastre, sí que es mano derecha mía, que tengo toda la confianza en ella y que una cuota muy importante del éxito de TVE se debe a profesionales como Carmen Sastre, de cuyo trabajo me siento muy orgulloso”, señaló.

En su comparecencia, Sánchez contestó a una pregunta de Ciudadanos sobre las medidas adoptadas tras las irregularidades conocidas como la ‘rueda de las televisiones’.

Según Sánchez, “no se puede decir que no haya hecho nada”, porque se ha encargado una auditoría interna y se dio este verano “órdenes tajantes” de que solo se emitan vídeos nocturnos de producción propia.

