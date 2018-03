UN ANTITAURINO SIENTA EN EL BANQUILLO A TRES GUARDIAS CIVILES POR AGRESIÓN

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) celebrará mañana, jueves, un juicio por las supuestas amenazas y lesiones realizadas por tres guardias civiles al activista antitaurino Óscar del Castillo el 2 de febrero de 2017 después de que éste saltara al ruedo de la plaza de toros de la localidad madrileña de Valdemorillo.



Del Castillo quiso protestar de forma pacífica contra el maltrato animal y no opuso ninguna resistencia al ser detenido. La cédula de citación del juzgado indica que los tres guardias civiles serán juzgados por un delito leve por lesiones.

Gladiadores por la Paz, organización animalista a la que pertenece Del Castillo y que grabó los hechos, señaló que, una vez desalojado del ruedo y llevado a los toriles, dos agentes propinaron al activista “fuertes golpes” en la cara y el cuerpo durante varios minutos y le amenazaron con frases como “te voy a reventar la cabeza, hijo de puta”, e incluso llamaron “puta” a su hija de 10 años, mientras otros siete agentes observaban lo que sucedía sin hacer nada al respecto.

Aunque los guardias civiles negaron los hechos en su primera declaración ante la jueza, Del Castillo aportó un parte de lesiones y una grabación realizada con cámara oculta, que, tras ser analizada por la Policía, ha sido admitida como prueba junto al parte médico. Previsiblemente, los agentes tendrán que dar explicaciones por falso testimonio ante un tribunal.

Del Castillo indicó que “este tipo de comportamiento desmerece al resto de fuerzas de seguridad que siempre actúan conforme a la ley, pero en un Estado de derecho no se puede consentir este trato violento, vejatorio, humillante –y que roza lo patológico– por parte de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que un día juró proteger al ciudadano”.

“Esperamos una condena ejemplar para que así se haga justicia no solo por mí, sino por todas las personas que han pasado por lo mismo que yo y por todos los agentes del orden que hacen bien su trabajo. No olvidemos que este hombre porta un arma y no está en condiciones de velar por la seguridad de nadie, sino más bien todo lo contrario", concluyó.



