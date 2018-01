LA VACUNA ANTIGRIPE EN PERSONAS MAYORES REDUCE EN UN 55% LOS CASOS GRAVES

Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) destaca que la vacuna para prevenir la gripe en personas mayores reduce en un 55% los casos graves.



El trabajo, cuyos resultados publica la revista 'Canadian Medical Association Journal (CMAJ)', ha sido liderado por la investigadora de la Universidad de Barcelona Ángela Domínguez.

La investigación, llevada a cabo en 20 hospitales de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco, mostró cómo la vacunación durante varias temporadas en personas mayores tiene un alto efecto protector frente a las formas graves de gripe (ingresos en UCI y fallecimientos), el doble del efecto observado para prevenir los ingresos por gripe de menor gravedad.

“El alto efecto de la vacunación frente a casos graves se atribuye a las infecciones prevenidas y la reducción de la gravedad en aquellos pacientes vacunados en los que no se evitó la gripe”, apuntan los investigadores Itziar Casado y Jesús Castilla, del Instituto de Salud Pública de Navarra y del Cibersp, autores principales del artículo.

Según apuntan los investigadores, el efecto de la vacunación para prevenir formas graves podría ser mayor del estimado en estudios previos de evaluación de la vacunación antigripal. Los nuevos resultados muestran que los pacientes mayores de 65 años vacunados en la temporada de estudio y en temporadas anteriores tuvieron una protección del 31% para prevenir ingresos hospitalarios por gripe no grave, un 74% para evitar ingresos en UCI y un 70% para prevenir fallecimientos asociados a la gripe, en comparación con aquellos pacientes que no se habían vacunado en la temporada de estudio ni en las tres anteriores.

Además, en aquellos pacientes en los que la vacuna no logró evitar la infección por gripe y requirieron ingreso en hospitales, la vacuna redujo en un 55% el riesgo de padecer formas clínicas graves por este virus.

La investigadora Ángela Domínguez concluye que “los resultados de este estudio refuerzan la recomendación de vacunarse contra la gripe para las personas mayores y la importancia de hacerlo cada nueva temporada para poder evitar hospitalizaciones y mortalidad asociadas a este virus.”



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso