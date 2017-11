EL 160 ANIVERSARIO DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 14 DE NOVIEMBRE

El 160 aniversario del Teatre Principal de Palma protagonizará el cupón de la ONCE del próximo martes, 14 de noviembre, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este espacio escénico.

El cupón fue presentado por el vicepresident i conseller de Cultura del Consell de Mallorca, Francesc Miralles; el director del Teatre Principal, Carlos Forteza; el delegado territorial de la ONCE en Baleares, José Vilaseca, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de Baleares, María del Carmen Soler.

El Teatre Principal de Palma se inauguró el 27 de agosto de 1667, con el nombre de Casa de las Comedias y por entonces contaba con una planta básicamente rectangular, de tres pisos y cuatro pisos de palcos, con sala y escenario. Además, tenía vestíbulo, un café, corredores, escaleras de acceso a los niveles y algunos almacenes.

En 1715, se convirtió en el cuartel de las fuerzas partidarias de Felipe V y cayó en decadencia hasta que en 1854 se inician las obras del nuevo teatro, dirigidas por el arquitecto mallorquín Antoni Sureda i Villalonga.

La decoración del interior corrió a cargo de Fèlix Cagé, que también decoró el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Se abrió al público el 19 de noviembre de 1857 con el nombre de Teatro de la Princesa, pero un incendio lo destruyó en 1858, reconstruyéndose en 1860, y reinaugurándose el 14 de septiembre con el nombre de Teatro del Príncipe de Asturias.

Con la Revolución de 1868, el recinto volvió a cambiar de nombre y se denominó Teatro Principal. Ya en el siglo XX, se realizaron varias reformas, y entre 1975 y 1978 se recuperó su explotación pública para pasar en 1980 a depender del Consell de Mallorca.

La última remodelación en el Teatre Principal empezó en 2002 y concluyó en 2007. Se ha adecuado el recinto a las actuales necesidades, y se le ha dotado con los últimos avances tecnológicos, eso sí, conservando el aire del pasado.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’), y establecimientos colaboradores autorizados.

