EL 140 ANIVERSARIO DE ‘LAS PITANZAS’ DE LIBRILLA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 22 DE AGOSTO

El 140 aniversario de la tradición de ‘Las Pitanzas’, de Librilla (Murcia), protagonizará el cupón de la ONCE del martes 22 de agosto, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este acto típico en las fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol.

El cupón fue presentado por el director general adjunto de la Dirección General Adjunta de Juego, Patricio Cárceles; la alcaldesa del Ayuntamiento de Librlla, Maria del Mar Hernández; el delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón; y el presidente de la Asociación Amigos Historia de Librilla, Jose Antonio Rubio Garcia. Todos ellos estuvieron acompañados por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Teresa Lajarín Ortega, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Librilla, Vanessa Galian Salvador.

‘Las Pitanzas’ son unos panecillos redondos, de unos 200 gramos de peso, que se lanzan a millares, desde tiempo inmemorial, desde los balcones del Ayuntamiento. Es una tradición que tiene su origen en la Edad Media, cuando desde el torreón de la antigua fortaleza, un castillo situado en el lugar que hoy ocupa la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol, se entregaba pan a las personas que residían en el exterior del recinto amurallado por encontrarse la población en una época de penuria y hambruna.

El lanzamiento de ‘Las Pitanzas’ va unido a un pasacalles denominado ‘de la recogida de la harina’, que recorre el pueblo, con una banda de música, recogiendo, casa por casa, una bolsa de harina o su equivalente en metálico. Este pasacalles se celebra, también, el 22 de agosto.

‘La Pitanza de honor’ es lanzada desde los balcones de la Casa Consistorial de la Villa por una personalidad relevante. Después, las reinas de las fiestas lanzan el resto de panecillos a la población, que los lleva a sus casas porque, según la tradición en la casa donde se guarda una ‘pitanza’ no habrá hambre en todo el año. Las fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol se celebran en Librilla del 20 al 24 de agosto.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece por 1,5 euros un total de 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

