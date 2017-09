EL XXV ANIVERSARIO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE BARCELONA’92 EN EL CUPÓN DE LA ONCE

El xxv aniversario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona'92 protagoniza el cupón de la ONCE del miércoles 13 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones llevarán esta efeméride por toda España.

La imagen del cupón es una clara reivindicación de la hermandad entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se vivió en Barcelona. En la parte izquierda del cupón figura un momento de la ceremonia de inauguración con el famoso saludo HOLA! en el Estadio Olímpico y en la derecha un momento del desfile inaugural de los atletas paralímpicos. También están los logos de los 25 años de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con colores rojo, azul y amarillo y la leyenda: 'Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona'92. Amics per sempre / Amigos para siempre’.

El Cupón de la ONCE ha sido presentado este miércoles en un acto celebrado en el Edificio ONCE en Catalunya. Ha contado con la participación de Jaume Asens, teniente de alcalde del Área de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona; Josep Miquel Abad, consejero delegado del COOB'92; Jordi Sans, director de la UFEC y waterpolista ganador de la medalla de plata en Barcelona 92; Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español; Marta Carranza, coordinadora de los actos de celebración de los 25 años de BCN92, del Instituto Barcelona Deportes; Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Catalunya y Enric Botí, presidente del Consejo Territorial, entre otros.

El acto ha sido un homenaje para conmemorar el espíritu inclusivo e integrador de Barcelona’92. Entre los invitados de las instituciones, miembros de la Organización, federaciones deportivas, voluntarios, deportistas, olímpicos y paralímpicos de entonces y de ahora, se ha construido un puzle gigante con la imagen del cupón, de siete metros de largo por cuatro de ancho.

En el acto han participado deportistas paralímpicos como Raquel Díaz, Matilde Ruíz, Gemma Sevillano; entrenadores como David Huguet, Antonio Blanco, Bertran de Five; los presidentes y representantes de las diferentes federaciones de personas con discapacidad como Manel Eiximeno, José Giménez y Víctor Fernández; voluntarios de los JJOO y JJPP y el afiliado Ricard Crivillers, nacido el 5 de septiembre del 92.

"La ONCE y su Fundación se sienten orgullosas de haber contribuido, con el resto de instituciones, para conseguir unos Juegos que cambiaron la conciencia de los ciudadanos sobre las personas con discapacidad", señala la organización en un comunicado.

"Merece especial mención", añade, "la contribución económica de la ONCE y su Fundación que hicieron aportaciones extraordinarias al presupuesto de los Juegos cuando éste resultó insuficiente para la adecuación técnica, de instalaciones o contratación de personal especializado necesarios para el organización de unos Juegos que en el seno del movimiento paralímpico internacional aún es referido como evento aún no igualado en cuanto a excelencia organizativa”.

OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS

Los Juegos Olímpicos de verano de 1992, oficialmente Juegos Olímpicos de la XXV Olimpiada, se celebraron en la ciudad de Barcelona. Participaron 9.356 atletas de 169 comités nacionales, que compitieron en 32 deportes y 286 especialidades.

Los Juegos de 1992 supusieron una transformación profunda de la ciudad de Barcelona y de la sociedad catalana. "Fueron unos Juegos en los que ciudadanos, empresas, entidades e instituciones se implicaron a fondo.

Algunas de las iniciativas puestas en marcha, como el fomento de la práctica del deporte o el voluntariado se instalaron en la sociedad catalana de forma estable".

Los Juegos de Barcelona fueron los primeros en incorporar dentro de una misma organización los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, que hasta entonces eran eventos separados. Desde 1992, el modelo Barcelona se instauró como definitivo.

Los Juegos Paralímpicos marcaron un antes y un después. Aunque nominalmente era la IX edición, en realidad fueron los primeros Juegos Paralímpicos tal como hoy los conocemos.

Veinticinco años después, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona continúan estando en la mente de los deportistas, de los dirigentes del movimiento olímpico y paralímpico y de la sociedad como unos de los mejores Juegos de la historia.

"Una misma villa, las mismas instalaciones deportivas, un mismo Comité Organizador, las mismas infraestructuras, los mismos servicios a los deportistas, transporte accesible para todos ...", añade la nota.

"Por primera vez, un evento deportivo único que comenzó con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y concluyó con la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos", continúa.

3.020 DEPORTISTAS DE 82 PAÍSES

En los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92, España consiguió 107 medallas y contó con 299 deportistas. Su abanderado en la Ceremonia de Inauguración fue el atleta con parálisis cerebral Javier Salmerón. Los deportistas catalanes de los Juegos Paralímpicos en Barcelona 92, muchos de los cuales estaban presentes en el acto, ganaron 12 medallas de oro, 11 de plata y 18 de bronce.

El programa de competición estuvo formado por el Atletismo, Baloncesto en silla de ruedas, boccia, Ciclismo, Esgrima, Fútbol-7, Goalball, Halterofilia masculino, Judo masculino, Natación, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Olímpico, Voleibol sentado y de pie

Participaron 3.020 deportistas de 82 países. Durante los 12 días de competición más de dos millones trescientos mil espectadores asistieron a las 487 competiciones.

La Ceremonia de Inauguración, celebrada el 3 de septiembre en el Estadio Olímpico de Montjuïc, tuvo una asistencia de 65.000 espectadores.

En Barcelona se batieron 279 récords mundiales. Otro número importante es el de los voluntarios: 8.000 personas. Su desinteresada colaboración fue esencial.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial' www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.

