EL 75 ANIVERSARIO DE EL CORTE INGLÉS PROTAGONIZA EL CUPÓN DE NOCHEVIEJA DE LA ONCE

La ONCE dedicará su cupón del último día del año al 75 aniversario de El Corte Inglés. Cinco millones y medio de cupones de reconocimiento a esta efeméride recorrerán toda España.

Con esta iniciativa, la ONCE ha querido rendir homenaje a una empresa que empezó como una pequeña sastrería en el corazón de Madrid y que hoy cuenta con más de 92.000 empleados.

De este modo, se pone “el broche de oro” a la celebración de estos 75 años de historia de los grandes almacenes, afirma la ONCE en nota de prensa.

Agrega que este cupón sirve para unir a dos instituciones, El Corte Inglés y la ONCE, que han tenido un papel destacado en la historia moderna de España.

Según la ONCE, esta iniciativa se suma a las colaboraciones que de forma permanente han mantenido ambas entidades a lo largo de los años.

La compañía de grandes almacenes acoge en ocasiones especiales a los vendedores de la ONCE dentro de sus centros de trabajo por toda España (oficinas, plataformas logísticas, establecimientos comerciales…), lo que facilita que los empleados de El Corte Inglés puedan colaborar voluntariamente, mediante la compra de los cupones y de forma solidaria, con el proyecto social que realiza la ONCE.









