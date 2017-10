LA ONCE DEDICA UN CUPÓN AL 20 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN SANITAS Y SU FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO

El 20 aniversario de Fundación Sanitas protagoniza el cupón de la ONCE del domingo 8 de octubre. Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor de esta fundación y su fomento del deporte inclusivo.

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, entregó a Iñaki Ereño, CEO de Sanitas, una lámina enmarcada de este cupón, durante un acto en el que estuvieron acompañados por Mónica Paramés, presidenta de Fundación Sanitas, y Yolanda Erburu, directora general de Fundación Sanitas.

Fundación Sanitas promueve el deporte inclusivo, es decir, la práctica conjunta de deporte entre personas con y sin discapacidad, apostando por el deporte como factor de integración social además de fuente de salud y bienestar.

En 2009, Fundación Sanitas puso en marcha la creación de la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), fruto de la colaboración con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCCAyD-INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid para fomentar la investigación y definición de normas para la realización de esta modalidad de deporte. Desde la CEDI se promueve también el programa de Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE), para promocionar la integración en el deporte desde edad escolar.

En el año 2010, Fundación Sanitas también firmó la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo, una colaboración entre una red importante de instituciones y socios, referentes en el mundo del deporte y la discapacidad, para impulsar y dar visibilidad a esta práctica deportiva. Entre los miembros de la Alianza se encuentra Fundación ONCE.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

