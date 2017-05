EL 100 ANIVERSARIO DE LA UNIÓ FILHARMÒNICA D’AMPOSTA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE

El ‘100 Aniverasi Unió Filharmònica d’Amposta’ protagonizará el cupón de la ONCE del jueves 8 de junio, de manera que cinco millones y medio de cupones llevaran el logo de esta sociedad musical diseñado para conmemorar su centenario, junto con la leyenda ‘(1917-2017) 100 años de música, cultura y sociedad’.

El cupón fue presentado en un acto celebrado en la sede social de la Unió Filharmònica d’Amposta, donde estuvieron el alcalde del Ayuntamiento de Amposta, Adam Tomás; la regidora de Cultura del Ayuntamiento de Amposta, Inés Martí; la presidenta de la Junta Directiva de la Unió Filharmònica d’Amposta, Nuria Gómez; el delegado territorial de la ONCE en Catalunya, Xavier Grau, y el director del Centros de Recursos Educativos ONCE Barcelona, Manel Eiximeno, entre otros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.

