El 50 aniversario del Festival de Cine de Sitges protagoniza el cupón de la ONCE del domingo 15 de octubre. Cinco millones y medio de cupones llevarán esta efeméride por todo el Estado.

La imagen del cupón es el logotipo del Festival con el número 50 de fondo y la leyenda ‘Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Del 5 al 15 de octubre’.

Este Cupón de la ONCE fue presentado este jueves, en un acto celebrado en los jardines del Hotel Meliá Sitges, en el que participaron Miquel Forns, alcalde de Sitges y presidente del Patronato de la Fundació Sitges; Xavier Duran, director de la Fundació Sitges y director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya; Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Catalunya, y Genís Martos, director de la agencia de la ONCE en Vilanova i La Geltrú.

Con una sólida trayectoria, el Festival de Sitges ofrece al cine fantástico de todo el mundo un marco estimulante de encuentro, exhibición, presentación y proyección además de ser el primer festival de cine fantástico del mundo.

Nació en 1968 como la primera Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror y el Festival se ha convertido en una cita ineludible para los cinéfilos y para todos los espectadores que quieren ver las últimas tendencias y las nuevas tecnologías aplicadas al cine y a la producción audiovisual.

La organización del Festival corresponde a una fundación integrada por representantes del Ayuntamiento de Sitges, de la Generalitat de Catalunya y de otras instituciones, así como de diversas asociaciones y empresas públicas y privadas.

El Festival de Cine de Sitges llega a su 50ª edición homenajeando a los clásicos. Lo hace de la mano de cuatro grandes invitados: Guillermo del Toro, Susan Sarandon, Dario Argento y William Friedkin. Además, el Festival entra de lleno en el futuro del universo de la exhibición de la realidad virtual, de la mano de la Samsung Sitges Cocoon, y de las nuevas fronteras de la distribución y las producciones de series, en que las nuevas plataformas tienen mucho que decir.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso