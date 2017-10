EL 30 ANIVERSARIO DE FERMAD, EN 5,5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE

El cupón de la ONCE del lunes 16 de octubre está dedicado al 30 aniversario de la Plataforma Madrileña de Entidades Para la Asistencia a la Persona Adicta y su Familia (Fermad). Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor de esta Plataforma.

El delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, Luis Miguel López, han entregado dos láminas enmarcadas de este cupón a Isabel Hidalgo, presidenta de Fermad, y a Francisco de Asis Babín, delegado para el Plan Nacional de Drogas, durante la celebración de una jornada dedicada a los 30 años de Tejido Asociativo en Adicción en la Comunidad de Madrid.

Fermad trabaja en el ámbito de las adicciones. Está formada por 28 entidades que buscan respuesta a las necesidades detectadas en el campo de las adicciones. Fomenta la creación de puntos de reunión para el intercambio de experiencias, para actualizar la información sobre la situación de las adicciones en el entorno más próximo a los afectados.

La misión de Fermad es el abordaje integral y de calidad en el ámbito de los trastornos adictivos, en la Comunidad de Madrid. Para ello, potencia el papel de la familia, acompaña a las personas en el proceso que desarrolla su autonomía respecto a la mejora de la calidad de vida; e implica a la sociedad a través del voluntariado en adicciones.

Desarrolla actividades, dirigidas a las familias, los voluntarios, las asociaciones y las personas con adicción en tratamiento dentro de la red del Ayuntamiento de Madrid. Para su labor, Fermad cuenta con un equipo integrado por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y voluntarios, con una amplia experiencia y formación en el campo de las adicciones y la intervención con familias.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

