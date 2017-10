EL 525 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 12 DE OCTUBRE

El 525 Aniversario del Encuentro entre dos mundos protagonizará el cupón del próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Día de la Fiesta Nacional, de forma que cinco millones y medio de cupones reproducirán una imagen de las tres carabelas en los lugares colombinos y la imagen corporativa de este aniversario del encuentro entre dos mundos, Huelva-América.

El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas, al presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, en un acto celebrado en la sede de la diputación y que contó con la presencia de la primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Huelva, Elena Tovar; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; la alcaldesa San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, y representantes de la Real Sociedad Colombina Onubense, entre otros miembros del Comité Organizador del 525 Aniversario del el Encuentro entre dos Mundos.

Martínez sostuvo que este cupón reivindica no solo el papel histórico que desempeñó Huelva en el descubrimiento de América, sino el protagonismo que debe asumir como puente de encuentro y entendimiento entre pueblos y culturas que comparten valores comunes.

“Huelva debe aprovechar la oportunidad que brinda esta celebración para promover relaciones e intercambios y apostar por la cooperación y solidaridad como mejores vías de desarrollo a uno y otro lado del océano”, afirmó.

A su juicio, Andalucía tiene mucho que decir como referente principal de las políticas de igualdad e integración en España y en la Unión Europea.

“Por eso Huelva tiene ante sí una gran responsabilidad para impulsar un cambio, necesario y urgente, que sirva para avanzar en la integración de las personas con discapacidad en la sociedad en países de América Latina donde hacen falta políticas públicas más ambiciosas para avanzar en una verdadera inclusión social”, remarcó

Por su parte, Caraballo agradeció a la ONCE su trabajo en el ámbito de la cultura, el deporte y el empleo y la colaboración que mantiene con la administración onubense. Tras recordar los cupones que la ONCE dedicó al Centenario de Platero, la Gruta de las Maravillas o el 175 aniversario de la propia diputación, dijo que este nuevo cupón otorga a Huelva “una repercusión social enorme”.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’ y establecimientos colaboradores autorizados.

