EL 15 ANIVERSARIO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN OLI DE MALLORCA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE

El 15 aniversario de la Denominación de Origen Oli de Mallorca protagonizará el cupón de la ONCE del jueves 2 de noviembre, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán las excelencias de este aceite.

El cupón fue presentado por el conceller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal; el delegado territorial de la ONCE en Baleares, José Vilaseca; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de Baleares, María del Carmen Soler y el presidente del consell regulador de la Denominació d’origen Oli de Mallorca, Sebastià Solivellas, en un acto celebrado en el Mercado del Olivar que terminó con una degustación de pa amb oli.

El aceite de Mallorca tiene Denominación de Origen desde el año 2002, al ser un producto agrícola originario del lugar, cuya calidad y características se deben principalmente al medio geográfico en el que se produce. Es un aceite de oliva virgen extra obtenido del fruto del olivo, mediante procedimientos físicos que garantizan que el aceite conserve todas las propiedades de la oliva.

El clima y las variedades de aceituna (mallorquina, empeltre, picual y arbequina) permiten obtener aceites muy diferentes, más o menos suaves o picantes. La historia del aceite de Mallorca se remonta a cuando fenicios y griegos introdujeron el olivo en la Península Ibérica, desde donde llegó a la isla.

La expansión del cultivo del olivo se desarrolló especialmente en las zonas septentrionales y meridionales de la Sierra de Tramontana. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX el aceite de Mallorca tuvo un papel clave para la economía de la isla, al ser ingrediente básico en la alimentación y por ser un producto de cambio y exportación.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’), y establecimientos colaboradores autorizados.

