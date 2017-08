EL 40 ANIVERSARIO DE CEOE, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 27 DE AGOSTO

El 40 aniversario de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) protagonizará el cupón de la ONCE del domingo, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de este aniversario.

Creada en 1977, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) representa y defiende los intereses de los empresarios españoles. Integra, con carácter voluntario, a la mayor parte de las empresas y autónomos de todos los tamaños, territorios y sectores de actividad por medio de sus asociaciones de base, que configuran una red de 240 organizaciones empresariales.

Además de ser el principal interlocutor de las empresas en España ante el Gobierno, los organismos del Estado, organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones internacionales, CEOE impulsa el crecimiento y el empleo; fomenta el emprendimiento y el espíritu empresarial; defiende la economía de mercado, la competitividad y la internacionalización de la empresa española, así como la libre competencia y la responsabilidad social empresarial; y potencia la investigación y la innovación tecnológica en la empresa, la sociedad de la información y la formación empresarial, entre otros temas.

CEOE participa en los principales organismos de la administración pública española cuya actividad afecta al mundo empresarial. Alienta el desarrollo de proyectos relacionados con los objetivos generales que promueve. Desarrolla además una destacada labor técnica, realizando estudios, informes, notas informativas y otro tipo de documentos en los que se analizan los principales aspectos de la regulación económica que atañen al entorno económico, laboral y social de las empresas.

El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.

